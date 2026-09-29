Liga Femenina de básquet: Biguá remodela El Nido y tiene amistoso con Cinco Saltos

El Verde jugará en su casa y lucirá muy renovado el 16 de octubre, cuando reciba a Quilmes. (Prensa Biguá)

Biguá ajusta los últimos detalles para vivir su segunda experiencia nacional en la Liga Femenina de básquet y será especial porque actuará el local en El Nido. En ese sentido, comenzaron las obras de remodelación en el gimnasio de la costa capitalina, mientras el plantel sigue con su pretemporada y tiene un amistoso a la vista: ante Cinco Saltos, en Bang.

Las mejoras incluyen el recambio de los viejos tableros por jirafas profesionales, el retiro de las barandas perimetrales, la incorporación de plateas preferenciales con 100 butacas, la colocación del nuevo tablero digital led y la ampliación del sistema de iluminación, con más de 40 luces led.

Durante su temporada debut, el Verde jugó como local en el Ruca Che y en esta oportunidad volverá a competir en su estadio. Será de la partida en la zona C y el primer juego será ante sus vecinas de Independiente en La Caldera, el 11 de octubre. Cinco días más tarde se encenderán las luces del remodelado Nido para el duelo ante Quilmes de Mar del Plata.

Plantel completo y amistoso con Cinco Saltos

Las Bigualas completaron su plantel con la llegada de la base Catalina Taño, uruguaya de 22 años, que viene de jugar en Lagomar Country Club. Fue la máxima anotadora del torneo oriental y forma parte de la selección de su país.

Los trabajos siguen bajo el mando del flamante entrenador Javier Ielmini, de reciente paso por Obras y asistente de la Selección Argentina, y el preparador físico Adrián Martin. El viernes 2 de octubre, a partir de las 20 y en Bang Basquetball de la capital neuquina.