Por irregularidades, Santa Cruz endureció los controles sobre una minera para reforzar la seguridad en yacimientos

El Gobierno de Santa Cruz realizó una inspección integral en el yacimiento Cerro Negro y emplazó a la empresa Oroplata S.A. a corregir distintas irregularidades detectadas durante los controles.

El operativo fue encabezado por las Secretarías de Estado de Minería, de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, y de Recursos Hídricos, junto a otros organismos provinciales que inspeccionaron condiciones ambientales, operativas y de seguridad en el yacimiento.

La fiscalización fue encabezada por el Ministerio de Energía y Minería, junto a las Secretarías de Estado de Minería, de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, y de Recursos Hídricos, con la participación de otros organismos provinciales.

La recorrida se llevó adelante en el complejo minero ubicado en cercanías de la localidad de Perito Moreno, en el marco de la política de control y seguimiento permanente impulsada por el gobiero de Santa Cruz para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, cuidado ambiental y cumplimiento normativo en la actividad minera.

Según informaron, se detectaron falencias ambientales y manejo inadecuado de residuos durante la inspección, los equipos técnicos recorrieron distintos sectores operativos vinculados a la gestión ambiental, el manejo hídrico y las condiciones de seguridad dentro del proyecto minero.

Durante la inspección se detectó deficiencias en la gestión de residuos. Foto gentileza.

Desde la Secretaría de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero se inspeccionaron áreas de acopio de maderas, neumáticos fuera de uso, chatarra metálica y el Patio de Residuos. Allí se detectaron deficiencias en la segregación de materiales, presencia de residuos peligrosos mezclados con residuos inertes y falencias en los sistemas de prevención contra incendios.

Las autoridades provinciales realizaron observaciones técnicas y exigieron a la empresa la implementación de medidas correctivas para adecuar los procedimientos operativos a la normativa vigente.

Supervisaron condiciones de seguridad en la mina subterránea San Marcos En paralelo, la Secretaría de Estado de Minería llevó adelante controles en la mina subterránea San Marcos, donde se verificaron condiciones geomecánicas, operativas y de seguridad.

La inspección incluyó distintos sectores de trabajo dentro del yacimiento, con especial atención en la estabilidad de labores, los sistemas de sostenimiento y las medidas de seguridad aplicadas para el resguardo del personal.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos realizó controles sobre captaciones, monitoreo y manejo del agua dentro del proyecto minero. Durante la recorrida se detectó presencia de agua sobre caminos y situaciones vinculadas al sistema de conducción y bombeo. Ante estas observaciones, se requirió a la operadora la presentación de documentación técnica y la ejecución de acciones correctivas.

Además, los equipos provinciales inspeccionaron las tareas vinculadas al futuro Open Pit Vein Zone, donde verificaron movimientos de suelo y obras destinadas al control de escorrentías.

Como resultado de la fiscalización integral, las áreas técnicas provinciales emplazaron a la empresa a subsanar las irregularidades detectadas y cumplir con los requerimientos técnicos y documentales establecidos por las autoridades de control.

Desde el Gobierno de Santa Cruz señalaron que estas acciones forman parte de la política de fiscalización permanente impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, con el objetivo de asegurar que el desarrollo de la actividad minera se realice bajo criterios de seguridad, responsabilidad ambiental y control estatal.