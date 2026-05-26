Juanfer Quintero está muy cerca de irse de River en el próximo mercado de pases

Quintero jugó muy poco desde la llegada de Coudet y analiza su futuro.

River todavía procesa la final perdida ante Belgrano el pasado domingo. El Millonario cayó por 3-2 frente al Pirata y se quedó a las puertas del título en Córdoba.

Tras el subcampeonato, el equipo de Eduardo Coudet se prepara para recibir este miércoles a Blooming, por la última fecha de la Copa Sudamericana. Este duelo, que definirá la ubicación de River en el grupo, será la despedida de varios jugadores que no continuarán en el segundo semestre.

Según transcendió en las últimas horas, Juan Fernando Quintero se irá del Millonario después del Mundial. Desde la llegada del Chacho, el colombiano perdió terreno y jugó muy poco. Una muestra de ello son los 10 minutos que disputó en la final ante Belgrano.

Además, su representante ya dejó las puertas abiertas para una salida: «Después de la Copa del Mundo veremos, porque los jugadores de este estilo solo quieren ser felices jugando«, sentenció.

De esta forma, el partido ante Blooming puede ser el final de su tercera etapa en el Millonario. El enganche tiene contrato hasta diciembre de 2027 y saldría por una venta. Ya tiene propuestas de la MLS y Brasil.

Aunque tampoco está confirmado que saldrá a la cancha. En las próximas horas, Coudet confirmará la lista de convocados y se espera que salga al Monumental con el once ideal, ya que no quiere pasar ninguna sorpresa ante su gente.

La larga lista de salidas

La comisión directiva encabezada por Di Carlo planea una larga lista de salidas en el próximo mercado de pases. Los nombres comienzan con Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ulises Giménez y Giuliano Galoppo, quienes son los futbolistas con más chances de emigrar.

Luego, están las situaciones particulares de Kevin Castaño y Maxi Salas, quienes tampoco son prioridad, pero se buscará recuperar un porcentaje de la inversión (14 y 9 millones, respectivamente).

También se encuentran Subiabre, Rivero, Lencina y Colidio. Estos jugadores se encuentran en esta lista por el potencial de venta. De llegar una buena oferta, se irán.