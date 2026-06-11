Empieza el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver en vivo la ceremonia inaugural y el partido de México

Llegó el día de la verdad. Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el certamen más extenso de la historia. El puntapié inicial ya se vive en el Distrito Federal con la primera de las tres ceremonias de apertura que planeó la FIFA para homenajear a cada una de las naciones organizadoras.

Para que agendes y sigas el minuto a minuto desde tu celular, te dejamos el cronograma completo de servicios con horarios y pantallas de transmisión confirmadas.

A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 y qué artistas cantan en vivo

El show de apertura en el Estadio Azteca comenzó pasadas las 14:40 (hora argentina), poco menos que una hora y media antes del partido principal. El evento cuenta con una fuerte impronta de ritmos latinos e internacionales y, además de un emotivo homenaje histórico a las leyendas Diego Maradona y Pelé, la FIFA confirmó un cartel de estrellas sobre el escenario.

Los shows del jueves 11 en México: Encabezará Shakira (presentando su canción Dai Dai), acompañada por Andrea Bocelli —quien interpretará en vivo el tema DNA junto a EJAE—, Belinda, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y la participación internacional de Tyla y Burna Boy .







Encabezará (presentando su canción Dai Dai), acompañada por —quien interpretará en vivo el tema DNA junto a EJAE—, y la participación internacional de y . El resto de la triple inauguración: El megaevento continuará el viernes 12 de junio con otras dos fiestas previas a los debuts de los restantes anfitriones. A las 14:30, Canadá tendrá su propia apertura en Toronto con Alanis Morissette, Bryan Adams y Michael Bublé. Más tarde, a las 20:30, Estados Unidos cerrará el despliegue en Los Ángeles con un show tecnológico liderado por Katy Perry, Anitta, Future y LISA.



México vs. Sudáfrica: horario y probables formaciones del partido inaugural

Una vez finalizado el espectáculo en el campo de juego, la acción deportiva abrirá oficialmente el Grupo A.

Hora del partido: 16:00 (hora argentina) .

. Estadio: Mítico Estadio Azteca (Ciudad de México).

Mítico Estadio Azteca (Ciudad de México). Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

El equipo dirigido por el «Vasco» Javier Aguirre debuta con la presión de la localía en su tercer mundial en casa (tras 1970 y 1986) y con figuras de la talla del delantero Raúl Jiménez, el juvenil Gilberto Mora (el más joven de la Copa con 17 años) y el histórico arquero Memo Ochoa, quien alcanza el récord de jugar su sexto Mundial. Del otro lado están los Bafana Bafana, que clasificaron punteros en África y reviven de forma exacta el choque de apertura del Mundial 2010.

Mundial 2026: el campo de juego horas antes de la apertura del Estadio Azteca en México. (foto: gentileza)

Posibles formaciones para el partido inaugural

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

Por dónde ver la inauguración y el partido en vivo

En Argentina, el show de apertura y el encuentro posterior se podrán seguir en directo tanto por televisión tradicional como por plataformas digitales y de streaming:

En televisión (cables y aire):

Telefé

DSports (Canales 610 y 1610 de DirecTV)

(Canales 610 y 1610 de DirecTV) TyC Sports

En plataformas digitales y streaming: