En el inicio del Mundial de Clubes, Inter Miami con Messi empató con Al Ahly de Egipto

Inter Miami y Al Ahly entregaron un entretenido empate sin goles en el primer partido del Mundial de Clubes, que se disputa en Florida. El elenco egipcio tuvo las ocasiones más relevantes en gran parte de los 45 minutos iniciales, pero se topó con una versión excelente de Oscar Ustari para rechazar cada pelota que se le cruzó por su arco, incluso un penal ejecutado por Mahmoud Trézéguet.

En el comienzo del juego el equipo egipcio atacó con mayor profundidad y llegó en un par de ocasiones con peligro. A los 5 minutos, el arquero Oscar Ustari tuvo la primera atajada destacada.

El argentino rechazó un disparo en un mano a mano contra el atacante Wessam Abou Ali, aunque de igual manera la jugada fue anulada posteriormente por un milimétrico fuera de juego.

A los 7, en otra nueva intervención, Ustari evitó el tanto de Emam Ashour al tapar el mano a mano en el área. Inter Miami llegó a los 14, con un tiro libre de Messi que el capitán remató elevado por encima del travesaño.

A los 32, el arquero agiganto su figura con una gran atajada ante un cabezazo a quemarropa. Antes, había despejado al córner un tiro libre de Abou Ali.

Antes del cierre, el árbitro le cobró una infracción en el área a Telasco Segovia sobre Ahmed Sayed Zizo.

🚨🇦🇷 38-year-old Oscar Ustari, big penalty save for Inter Miami. What a game he is having! 🧤 pic.twitter.com/KESLsGxmSx