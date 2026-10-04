En fotos | Lionel Messi volvió a entrenarse con la Selección Argentina antes de su despedida en el Monumental

La Selección Argentina volvió a los entrenamientos con Lionel Messi a la cabeza. El astro rosarino llegó al predio de Ezeiza para sumarse al plantel de Lionel Scaloni, en la previa de su despedida ante Benín en el Monumental.

El capitán había aterrizado durante el fin de semana en Rosario y este domingo se trasladó a Ezeiza para participar de la práctica junto al resto de sus compañeros. Ante la llegada del 10, la AFA recibió al rosarino con un posteo en sus redes sociales. “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”, publicó la cuenta oficial de la Selección Argentina junto a varias imágenes de su llegada.

#SelecciónMayor ¡Bienvenido, Capitán! 🥹 La emoción es total 🥺🇦🇷 https://t.co/kZOhLlpIEd October 4, 2026

También llegaron al predio Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, dos de los campeones del mundo en Qatar 2022 que no participaron de los primeros amistosos de esta fecha FIFA y que fueron invitados para el encuentro del martes ante Benín.

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La Selección se entrenó por la tarde en el Predio Lionel Andrés Messi, luego de la contundente victoria por 7-0 ante Burkina Faso en el Monumental. La práctica fue a puertas cerradas y no contó con presencia de la prensa.

Sin embargo, las imágenes difundidas por la AFA permitieron confirmar que Messi estuvo presente en el campo de juego y participó de los ejercicios dispuestos por Scaloni.

Cómo será la despedida de Messi en el Monumental

Las entradas para el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina están agotadas. Para quienes no tengan tickets, la AFA organizará un Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental.

El espacio funcionará desde las 12 del mediodía hasta la medianoche y contará con música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos y espacios interactivos. También habrá artistas, invitados especiales, influencers y streamers.