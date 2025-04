En medio de la alegría, D’Onofrio destrozó a Demichelis por su paso en River: «Rompió todo»

En medio de los festejos por la victoria en el Superclásico, uno de los que salió a escena fue Rodolfo D’Onofrio y no anduvo con vueltas. A partir del gran rendimiento que tuvo Enzo Pérez, el expresidente de River recordó el paso de Martín Demichelis por el club y fue palidario: «Rompió todo», afirmó.

«Cuando estaba en Francia mirando el Mundial de Rugby y me enteré de la charla en off de Demichelis, me encontré con un dirigente de River y le dije: ‘Lo tienen que echar, porque no va a poder manejar más a este grupo’«, afirmó en el canal de streaming Olga.

D’Onofrio comenzó diciendo que Demichelis «no tiene carisma para con la gente y cometió un error que no hace ni un chico de ocho años. Vos no podés hablar en off con siete periodistas y decirles cosas negativas sobre los jugadores». Luego de eso, prosiguió: «Cuando vos tenés un líder y hace opiniones… Hablá con los jugadores si te parece que juegan mal o bien, pero no hagas eso porque vas a romper todo. Y lo rompió todo». Durísimo.

D’Onofrio pidió que echaran a Demichelis

El extitular de River siguió con el tema de Demichelis: «¿Vos creés que los periodistas no lo van a contar?. Así rompés un grupo, porque a los que no criticaste, lo que va a ocurrir es que van a pensar que un día lo vas a hacer con ellos también. No podés liderar más, se acabó el liderazgo. Es por eso que les dije: ‘¡Echenlo ahora porque están a tiempo!’«, exclamó.

Por otra parte, se refirió al enfrentamiento entre Micho y Enzo Pérez, que llevó a que no se hablaran por varios meses hasta su salida a Estudiantes: «Yo creo que Demichelis se equivocó con Enzo, porque es el capitán del equipo. Yo hice deportes colectivos, no jugué profesionalmente pero sé cómo es. Cuando estás en un grupo y tenés un problema con tres o cuatro jugadores te reunís en privado y conversás. Pero no con el periodismo».