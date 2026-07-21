En modo fútbol argentino: sin descanso, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes ya piden cancha

Sin descanso, los jugadores de la Selección ya piensan en la actividad doméstica.

Resignando el tiempo libre otorgado tras la participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes ya quedaron a disposición de River Plate y Boca Juniors, respectivamente.

Luego de la inesperada derrota ante Aldosivi por Copa Argentina, el Millonario debe cambiar su imagen y la flamante incorporación del defensor, proveniente de Benfica de Portugal, supone un valioso aporte futbolístico y de liderazgo para el equipo que dirige Eduardo Coudet.

El exjugador de Manchester City, que ingresó en el segundo tiempo de la final ante España, renunció a su descaso y de inmediato se puso a disposición de su nuevo equipo, esperando sumar minutos el próximo sábado en el debut ante Barracas Central por el Torneo Clausura.

¡Atención a este cruce entre Otamendi y Rodri tras el final del partido en New Jersey!



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El gesto también representa una primera muestra de liderazgo del experimentado zaguero en su regreso al fútbol argentino. En un momento delicado, con River golpeado tras la inesperada eliminación en la Copa Argentina, Otamendi eligió priorizar la necesidad del equipo antes que el descanso.

En la misma sintonía, Leandro Paredes también postergó sus vacaciones y se sumó a los entrenamientos de Boca Juniors, entrenándose a la par del grupo y esperando poder concentrar para el duelo de ida ante O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana. La decisión sobre su titularidad queda en manos de Rodolfo Arruabarrena.

¡EL CAPITAN NO DESCANSA! A horas de haber arribado al país, tras disputar la Copa del Mundo con Argentina, Leandro Paredes ya se entrenó bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena.



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Más allá de la dolencia en una de sus costillas, el capitán, que esta mañana se presentó en el predio de Ezeiza, pretende estar a disposición para el duelo de ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana, que será el 23 de julio en la Bombonera a las 21.30.

Si bien se entrenó a la par del resto, Paredes será evaluado día a día por la fisura sufrida en la Copa del Mundo, aunque el mediocampista espera formar parte de la nómina para el partido y ser considerado por el Vasco para ser parte del «once» titular.