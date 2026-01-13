Regata 2026: los que hasta ahora mandan en la general en cada una de las categorías

De cada al comienzo de la quinta etapa de la Regata, que de alguna manera marca el inicio de la segunda mitad de la competencia, estas son las embarcaciones que están comandando los cómputos generales de las siete categorías de los botes olímpicos y los nueve de los travesía.

K2 senior

Franco y Dardo Balboa (Foto/Jorge Silva)

K2 junior

Cristian Esparza y Benjamín Sandoval. (Foto/Andrés Maripe)

K2 master A

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo (Foto/Andrés Maripe)

K2 master C

Gustavo Rodríguez y Javier Rodríguez. (Foto/Andrés Maripe)

K2 master D

Omar Linares y Fabián González. (Foto Andrés Maripe)

K2 mixto

Jonathan y Lucía Penchulef. (Foto Andrés Maripe)

K2 damas

Josefa Molina y Aitana Gastaldo. (Foto Andrés Maripe)

Travesía caballeros A

Enrique Tucci – Facundo Leyes. (Foto Andrés Maripe)

Travesía caballeros B

Diego Mastrángelo – Gonzalo Álvarez (Foto Andrés Maripe)

Travesía caballeros C

Charles Gómez – Emilio Tucci. (Foto Andrés Maripe)

Travesía caballeros D

Andrés Busnadiego – Pablo Boisselier. (Foto Andrés Maripe)

Travesía mixtos A

Juan Cruz Penchulef – Tamara Torres. (Foto Andrés Maripe)

Travesía mixtos B

Ramiro Bastida – Erica Riera. (Foto Andrés Maripe)

Travesía mixtos C

Valeria Busso – Ariel Mendoza. (Foto Andrés Maripe)

Travesía mixtos D

Claudio Penchulef – Mirtha Frantz. (Foto Andrés Maripe)

Travesía doble damas B

Claudia Menjido – Cecilia Cabeza. (Foto Andrés Maripe)