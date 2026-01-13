Regata 2026: los que hasta ahora mandan en la general en cada una de las categorías
Hoy se disputará la quinta etapa entre el Bocatoma de Luis Beltrán y el Balneario de Choele Choel y hasta el momento estas son las embarcaciones que están al frente de la general en cada una de las categorías.
De cada al comienzo de la quinta etapa de la Regata, que de alguna manera marca el inicio de la segunda mitad de la competencia, estas son las embarcaciones que están comandando los cómputos generales de las siete categorías de los botes olímpicos y los nueve de los travesía.
Comentarios