Federal A: Deportivo Rincón rescató un punto en su debut ante FADEP en Mendoza

Rincón se trajo un buen punto de Mendoza ante el ascendido FADEP.

En su estreno de la temporada en el Federal A, el equipo dirigido por Pablo Castro tuvo un partido cuesta arriba desde temprano, ya que a los 20 minutos del primer tiempo sufrió la expulsión de Rodrigo Herrera, quedando con un hombre menos durante gran parte del encuentro.

Con un hombre de más, el conjunto local logró ponerse en ventaja antes del descanso. A los 36 minutos de la primera etapa fue Sosa el que abrió el marcador para la Fundación Amigos por el Deporte y puso el 1-0.

Luego, en el inicio de la segunda parte, FADEP aumentó las cifras a los 2 minutos con el tanto de Iribarren que le dio el 2-0 al conjunto mendocino.

Rincón luchó con un hombre menos desde el primer tiempo y llegó al empate en Mendoza.

Sin embargo, el León mostró carácter, orden y una gran entrega física para revertir la historia en el complemento a pesar de la desventaja.

El descuento llegó a los 58 minutos del segundo tiempo, cuando Matías Domínguez apareció para achicar la diferencia y encender la ilusión del equipo neuquino.

Lejos de conformarse, Rincón redobló esfuerzos pese a la inferioridad numérica y encontró la igualdad a los 81 minutos gracias al tanto de Juan Albertinazzi, quien selló el 2 a 2 definitivo.

De esta manera, el equipo neuquino suma en su debut y deja una imagen muy positiva, no solo por el resultado, sino por la actitud mostrada al sobreponerse a un contexto adverso.

Ahora, el foco estará puesto en su primera presentación como local, cuando reciba a Argentino de Monte Maíz en el Estadio Elías Moisés Gómez, donde buscará hacerse fuerte ante su gente y sumar de a tres por primera vez en el torneo.