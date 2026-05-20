El Consejo Federal de Inversiones lanzó Innova, un fondo para financiar startups tecnológicas en todo el país

El Consejo Federal de Inversiones lanzó una nueva convocatoria destinada a financiar startups de base científico-tecnológica de todo el país a través de Innova CFI, el primer fondo de capital de riesgo asociado a un organismo de desarrollo en Argentina.

Abren una convocatoria federal para invertir en empresas científicas y tecnológicas

La iniciativa busca impulsar proyectos innovadores con impacto territorial y acompañar el crecimiento de empresas que desarrollen soluciones para problemáticas productivas y tecnológicas en las provincias.

La convocatoria abrió el lunes 18 de mayo y permanecerá vigente hasta el viernes 26 de junio. Podrán postularse startups que se encuentren en etapas tempranas de desarrollo —Pre-seed y Seed— y que cuenten con un nivel mínimo de madurez tecnológica TRL-4.

El objetivo del programa es brindar financiamiento estratégico a emprendimientos intensivos en investigación y desarrollo que necesiten escalar sus proyectos y transformar conocimiento científico en soluciones concretas.

Desde el CFI destacaron que el fondo tiene una visión federal y apunta a fortalecer ecosistemas de innovación en todo el territorio argentino.

En ese marco, el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, sostuvo que la iniciativa representa “un instrumento sumamente novedoso para el ecosistema productivo”, y remarcó que la apuesta conjunta con las provincias busca dotar al país de herramientas “ágiles, flexibles y estratégicas” para acompañar a empresas de base científico-tecnológica que desarrollan actividades intensivas en I+D en sus territorios.

Uno de los aspectos más innovadores de Innova CFI es el esquema de financiamiento elegido. El fondo funcionará bajo el modelo de deuda condicionada, un préstamo que comienza a devolverse únicamente cuando el emprendimiento alcanza éxito comercial.

En ese caso, el repago se realiza mediante cuotas proporcionales a la facturación de la compañía. Además, el instrumento contempla una cláusula de convertibilidad que permite transformar la inversión en participación accionaria, aunque sin intervenir en la gestión de la empresa.

Entre los requisitos para acceder al financiamiento, las startups deberán tener una antigüedad máxima de siete años, presentar un plan de inversión con horizonte de hasta 24 meses y desarrollar la mayor parte de sus actividades de investigación y desarrollo en Argentina, generando impacto positivo en alguna provincia.

El fondo tendrá una tesis de inversión agnóstica respecto de los sectores de actividad, por lo que podrán participar proyectos vinculados a distintas verticales tecnológicas. Desde desarrollos en biotecnología hasta soluciones de software aplicadas a energía, industria o producción, el criterio central será el potencial innovador y el impacto territorial de cada propuesta.

Con esta convocatoria, el CFI busca consolidar una estrategia que combine innovación tecnológica y financiamiento para fortalecer el entramado productivo federal. El organismo destacó que la creación de Innova CFI forma parte de una política orientada a integrar herramientas financieras modernas con el desarrollo sostenible de las economías provinciales.