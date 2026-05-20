Galette de ricota y peras especiadas, ideal para acompañar con mate
Tibia, fácil y para resolver en pocos minutos. Hasta puede quedar con un toque rústico. La sugerencia es de @chantalabad.
Galette de ricota y peras especiadas, ideal para acompañar con mate
Tibia, fácil y para resolver en pocos minutos. Hasta puede quedar con un toque rústico. La sugerencia es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina integral: 200 gr
sal: 1 pizca
canela: 2 cditas.
azúcar: 50 gr
manteca: 100 gr
agua helada: 50 gr
huevo: 1
PARA LAS PERAS ESPECIADAS: --
peras: 2
manteca: 2 cdas.
cardamomo, anís, canela: a gusto
PARA EL RELLENO: --
ricota: 250 gr
miel: 1 cda.
canela: 1 cdita.
nueces: a gusto
azúcar para espolvorear: c/n
Preparación
Arrancamos con las peras especiadas. Pelar y cortar una pera en gajos. Cocinar en una sartén con manteca, azúcar, cardamomo, anís, canela y las especias que más te gusten hasta que se haga un almíbar. Reservar.
Para el relleno en un bol vamos a mezclar la ricota con miel, canela y las nueces picadas. Integrar y reservar.
Finalmente para la masa integral, sobre la mesada o en un bol formar una corona con harina integral, sal, canela y azúcar. En el centro agregar la manteca fría en cubos y el huevo. Unir con las manos hasta obtener una masa lisa y suave. Dejar descansar en la heladera por unos minutos. Estirar con palo de amasar, no tiene que quedar perfecta.
Sobre una placa para horno enmantecada, colocar la base de masa integral, por encima el relleno de ricota y peras especiadas para terminar. Cerrar los bordes de la masa como una tarta y espolvorear con un poco de azúcar.
Llevar a un horno, precalentado, a 180° por 20 minutos o hasta que la masa se vea dorada y crocante de todos lados.
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