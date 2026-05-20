Galette de ricota y peras especiadas, ideal para acompañar con mate

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina integral: 200 gr sal: 1 pizca canela: 2 cditas. azúcar: 50 gr manteca: 100 gr agua helada: 50 gr huevo: 1 PARA LAS PERAS ESPECIADAS: -- peras: 2 manteca: 2 cdas. cardamomo, anís, canela: a gusto PARA EL RELLENO: -- ricota: 250 gr miel: 1 cda. canela: 1 cdita. nueces: a gusto azúcar para espolvorear: c/n

Preparación

Arrancamos con las peras especiadas. Pelar y cortar una pera en gajos. Cocinar en una sartén con manteca, azúcar, cardamomo, anís, canela y las especias que más te gusten hasta que se haga un almíbar. Reservar.

Para el relleno en un bol vamos a mezclar la ricota con miel, canela y las nueces picadas. Integrar y reservar.

Finalmente para la masa integral, sobre la mesada o en un bol formar una corona con harina integral, sal, canela y azúcar. En el centro agregar la manteca fría en cubos y el huevo. Unir con las manos hasta obtener una masa lisa y suave. Dejar descansar en la heladera por unos minutos. Estirar con palo de amasar, no tiene que quedar perfecta.

Sobre una placa para horno enmantecada, colocar la base de masa integral, por encima el relleno de ricota y peras especiadas para terminar. Cerrar los bordes de la masa como una tarta y espolvorear con un poco de azúcar.

Llevar a un horno, precalentado, a 180° por 20 minutos o hasta que la masa se vea dorada y crocante de todos lados.