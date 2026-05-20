Las medidas de seguridad para el Rally Argentino en Cutral Co y Plaza Huincul

El próximo fin de semana se correrá el Rally del Petróleo y los Dinosaurios en Cutral Co y Plaza Huincul por la tercera fecha del Argentino.

Uno de los aspectos que más destacó la organización fue el del cumplimiento de las medidas de seguridad luego del fatal accidente el mes pasado en Mina Clavero cuando la categoría corrió junto al Sudamericano.

Un espectador murió luego del despiste de un auto en un sector que no estaba permitido y en el que había un nutrido grupo de personas.

«Vamos a tener zonas seguras para que el público tenga un lugar acorde para ir a ver el rally. También vamos a tener sectores prohibidos, si se ubica gente en esos lugares se va a suspender el tramo. Se ha trabajado mucho con respecto a eso teniendo en cuenta lo que pasó en la última carrera del Argentino», aseguró Alejandro Cancio, en su rol de organizador. El ganador de la última edición en 2022, también volverá como piloto, solo por esta fecha.

“Hay lugares muy críticos que ya sabemos cuáles son. Una es la Laguna Colorada, hay una curva específica en la que ha habido accidentes. Confío en que la gente nos va a ayudar», agregó.

La organización también enumeró algunos puntos claves a tener en cuenta. Le pidieron al público que siga la competencia «siempre en zonas habilitadas para espectadores«, que no se ubique en el «exterior de las curvas, saltos o vados», que no «cruce o circule por el camino cuando pasa el vehículo de seguridad 0», que deje sus vehículos personales «a un mínimo de 100 metros del camino de carrera mirando hacia la salida» y que «solo se puede ingresar en vehículo a los tramos hasta dos horas antes del comienzo de la actividad». El ingreso peatonal será hasta 30 minutos antes.

Se inscribieron 52 binomios, en la cifra es la más alta por fuera de Córdoba de los últimos tres años. No había tantos anotados en otra provincia desde los 53 que corrieron en Entre Ríos en diciembre del 2022.