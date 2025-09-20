Franco Colapinto chocó en la clasificación del GP de Azerbaiyán: así fue el fuerte golpe que lo dejó fuera de la Q2

Alpine dejó una imagen pobre en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Ninguno de sus pilotos logró superar la Q1 con un monoplaza A525 que sufrió las exigencias del trazado callejero de Bakú. Sin embargo, la imagen más dura de la jornada fue el violento choque de Franco Colapinto en los segundos finales de la tanda inicial.

El argentino había hecho un buen segundo intento y estaba peleando por pasar a la Q2 con tiempos mejores que los de Pierre Gasly. Pero en los últimos segundos de la Q1 perdió el control en la curva 4 mientras giraba con gomas medias. El auto se fue de costado y golpeó con fuerza el lateral izquierdo contra el muro. El impacto dejó el A525 con graves daños y desató una bandera roja que cerró la sesión.

Los pilotos de Alpine padecieron la curva 4. Antes, Gasly había bloqueado neumáticos y logró salir por la vía de escape. Segundos después, Colapinto no pudo evitar el golpe contra las defensas. El argentino había mostrado buen ritmo en los entrenamientos y había superado a su compañero en varias tandas, pero la estrategia de arriesgar con neumáticos medios en el cierre terminó en desastre.

Duro golpe de Franco Colapinto y afuera en Q1 en Bakú.



📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JSFSLdMMLM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Franco Colapinto finalizó 16° y Gasly 19°. Ahora el equipo deberá evaluar las reparaciones en el auto del argentino, ya que cualquier cambio de componentes podría derivar en una sanción. La carrera se correrá el domingo a las 8 (hora de Argentina) con un total de 51 giros.

El cierre de la Q1 fue un golpe duro para Colapinto, que venía cumpliendo con una sólida performance en Bakú. Apenas se bajó del monoplaza, el argentino caminó hacia los boxes con la cabeza gacha, reflejando la frustración de haber quedado afuera de la Q2 por un error en el momento clave.

Al margen de lo que sucedió con Colapinto, la sesión clasificatoria de Bakú inició de manera accidentada con tres banderas rojas que la suspendieron momentáneamente. Incluso, en la Q2, un accidente de Oliver Bearman obligó a otra bandera roja y otro freno en la acción.