La sorpresiva declaración de Franco Colapinto tras el choque en Bakú: «Prefiero chocar yendo rápido»

Franco Colapinto chocó contra el muro en los últimos minutos de la Q1 y no pudo avanzar en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine partirá desde el puesto 16 en la carrera del domingo, tras una tanda que estuvo protagonizada por incidentes.

Después del accidente, Colapinto mostró su frustración y explicó qué lo llevó al error. “No sé bien qué pasó, pensé que Pierre iba a dar marcha atrás, frené un poco de más y de golpe el auto se me giró. Muy raro todo», señaló.

El argentino lamentó que perdió una buena oportunidad de entrar en la Q2. “Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Bajaba tres décimas y tenía ritmo para entrar seguro”, comentó en zona mixta.

"CUANDO GASLY SE VA, YO FRENÉ DEMÁS Y DE GOLPE EL AUTO SE ME GIRÓ. ME DESCONCENTRÓ UN POCO". Franco Colapinto se refirió a su choque en la Q1 en Bakú.



Más allá del golpe, trató de quedarse con lo positivo del fin de semana: “Trato de no irme con lo malo, sino con la velocidad que tuve todo el día. Fui más rápido que mi compañero. Obviamente es una pena haber roto el coche, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, sostuvo.

De cara a la carrera, Colapinto intentará dar vuelta la página para enfocarse en la carrera que será este domingo desde las 8 (hora de Argentina). «Hay que entender lo que pasó y pensar en mañana. Fue una clasificación complicada para todos, con muchas banderas rojas. Mañana intentaremos hacer una buena carrera», concluyó.

