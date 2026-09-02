Encuentro de dos grandes: Franco Colapinto visitó a Lautaro Martínez en la práctica de Inter

Tras haber cumplido el sueño de conocer a Lionel Messi meses atrás en Miami, uno de sus máximos ídolos, el argentino Franco Colapinto se dio otro enorme gusto personal esta mañana, pudiendo retratando un verdadero encuentro de «Selección».

En la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el piloto de Alpine visitó el predio de Inter de Milán y se encontró con el delantero argentino Lautaro Martínez, goleador de su equipo y del seleccionado argentino de fútbol, autor de un inolvidable gol ante Inglaterra en las semifinales pasadas de la Copa del Mundo.

El equipo Alpine de Fórmula 1 comparte con el Inter de Milán uno de sus principales auspiciantes, Qatar Airways. Ello sirvió de enlace para la llegada del pilarense al entrenamiento de hoy del conjunto neroazurro y el encuentro entre las dos figuras mundiales.

“Franquito y el Toro”, tituló en su posteo de redes sociales la escudería francesa, junto a la fotografía de ambos en el predio futbolístico de Milán. Luego llegó el intercambio de camisetas y la firma de cada uno. Lautaro recibió la remera de Alpine, mientras que Franco se llevó la «10» del Inter con el dorsal «Lautaro».

Colapinto iniciará su actividad en Monza el viernes, desde las 7:30, con el primer ensayo libre, del cual no será parte el francés Pierre Gasly, que será reemplazado por el estonio Paul Aron, piloto tester, en el plan que la FIA impone de darle rodaje a los jóvenes pilotos de los equipos.

Luego, desde las 11 de Argentina, irá la segunda tanda de entrenamientos. Ya el sábado, tras la tercera y última tanda, a las 7, se llevará a cabo la prueba de clasificación a las 11, en tanto que el domingo, la competencia, pautada a 53 vueltas, se largará a las 10.