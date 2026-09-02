Nuevo concurso de fotografía en Neuquén para retratar áreas protegidas: el paso a paso para inscribirse

La Municipalidad de Neuquén inició el período de inscripción para la 6.ª edición del certamen ambiental «Retratando las áreas protegidas de nuestra ciudad«.

Esta iniciativa anual busca visibilizar, poner en valor y difundir las riquezas naturales y la biodiversidad que albergan los diversos ecosistemas protegidos del territorio municipal. El evento recibirá a participantes de todas las edades y con conocimientos profesionales o aficionados.

Las actividades y propuestas del evento están centradas en poner en foco las 8 áreas protegidas delimitadas en la ciudad de Neuquén. A través de este encuentro, se invita a la comunidad a recorrer estos espacios públicos naturales, conectarse con el entorno local y registrar la belleza de sus paisajes.

El evento constituye una oportunidad para revalorizar la conservación ambiental urbana y promover el cuidado del medio ambiente a través del arte. Además de fomentar el conocimiento de las reservas naturales locales, la convocatoria prevé la entrega de premios para las obras destacadas de cada categoría.

Cómo sera el concurso de fotografía de Neuquén

En cuanto a la disciplina fotográfica, el Concurso Anual de Fotografía está abierto a toda la comunidad, convocando tanto a fotógrafos aficionados como a profesionales, sin ningún tipo de restricción de edad. Las imágenes pueden ser tomadas tanto con cámaras fotográficas profesionales o semi-profesionales como con cualquier teléfono celular.

Las obras postuladas deben registrar el paisaje, la flora o la fauna característicos de cualquiera de las 8 áreas protegidas de Neuquén Capital. Las capturas pueden haber sido realizadas durante visitas previas o recorridas recientes por estos espacios, con el fin de promover su conservación a través de la mirada artística de cada participante.

Cómo será el concurso de dibujo de Neuquén

Por su parte, el Concurso Anual de Dibujo está dirigido específicamente al ámbito escolar, convocando a niños y niñas que cursen 3.º, 4.º y 5.º grado de educación primaria en la ciudad. La propuesta busca incentivar la creatividad infantil y la conciencia ambiental desde las aulas.

Los alumnos pueden concursar enviando un dibujo que represente algún aspecto de las áreas protegidas municipales. La consigna artística permite plasmar el paisaje en general, sus animales, su vegetación o bien autoretratarse disfrutando de las visitas a estas reservas naturales.

Cómo inscribirse al concurso de fotografía y dibujo de Neuquén

Para inscribirse y participar en cualquiera de las modalidades, los interesados deben solicitar y consultar las bases y condiciones ingresando a linktr.ee/medioambnqn . Asimismo, la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana pone a disposición la casilla de correo electrónico concursoambientenqn@gmail.com para resolver dudas e iniciar el trámite de registro.

El envío formal de los trabajos (tanto las fotografías digitales como los dibujos escaneados o fotografiados) se realiza directamente a través del correo electrónico oficial del certamen. En el mensaje se deben adjuntar las obras junto con la información y datos personales requeridos en las bases.

El plazo límite para la entrega de las obras y la recepción de las postulaciones estará abierto hasta el 7 de octubre. Se recomienda a los participantes revisar con anticipación todos los requisitos de formato para asegurar una correcta inscripción antes del cierre de la convocatoria.