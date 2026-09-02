Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara es la nueva «angelita»: cómo fue su debut en LAM y a quién reemplazó

Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, tuvo ayer su debut como nueva integrante del panel de LAM, en América. Fue presentada por el conductor Ángel de Brito.

El ciclo se ha caracterizado por rotaciones y salidas. Una de las mas resonantes fueron la de Marcela Feudale y la de Yanina Latorre.

Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira debutó en LAM

Nora será el reemplazo de Juli Argenta, quien se tomará una licencia por maternidad. “Viene a hablar de todo, no solo de Wanda y de Zaira”, aclaró el conductor.

Fue recibida por las angelitas Denise Dumas, Carolina Molinari y Nazarena Vélez.

La nueva incorporación dijo que lo mantuvo en secreto incluso a sus hijas. “Si hay algo que tengo es palabra”, dijo Colosimo, marcando que el conductor le pidió que no lo dijera a su entorno.

Incluso en medio de la emisión, contó que la llamaba su hija Zaira. «Me acaba de llamar y yo estaba en el camarín. Empecé a temblar. ¿Qué hago? ¿La atiendo?”. Y comentó: “Quería saber dónde estaba y le dije, acá, en casa”, contó.

Dentro de su participación en el programa, Nora reaccionó a las palabras de Maxi López en PH, Podemos Hablar, una de las exparejas de su hija.

Luego, tanto Wanda y Zaira Nara reaccionaron al debut de su madre compartiendo su impresión a través de sus redes sociales.