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Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara es la nueva «angelita»: cómo fue su debut en LAM y a quién reemplazó

Se sumó como integrante del panel  del ciclo de América conducido por Ángel de Brito.

Redacción

Por Redacción

Nora Colosimo debutó como angelita en LAM. Foto: Captura América TV.

Nora Colosimo debutó como angelita en LAM. Foto: Captura América TV.

Nora Colosimo, madre de Wanda Zaira Nara, tuvo ayer su debut como nueva integrante del panel de LAM, en América. Fue presentada por el conductor Ángel de Brito.

El ciclo se ha caracterizado por rotaciones y salidas. Una de las mas resonantes fueron la de Marcela Feudale y la de Yanina Latorre.

Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira debutó en LAM

Nora será el reemplazo de Juli Argenta, quien se tomará una licencia por maternidad. “Viene a hablar de todo, no solo de Wanda y de Zaira”, aclaró el conductor.

Fue recibida por las angelitas Denise Dumas, Carolina Molinari y Nazarena Vélez.

La nueva incorporación dijo que lo mantuvo en secreto incluso a sus hijas. “Si hay algo que tengo es palabra”, dijo Colosimo, marcando que el conductor le pidió que no lo dijera a su entorno.

Incluso en medio de la emisión, contó que la llamaba su hija Zaira. «Me acaba de llamar y yo estaba en el camarín. Empecé a temblar. ¿Qué hago? ¿La atiendo?”. Y comentó: “Quería saber dónde estaba y le dije, acá, en casa”, contó.

Dentro de su participación en el programa, Nora reaccionó a las palabras de Maxi López en PH, Podemos Hablar, una de las exparejas de su hija.

Luego, tanto Wanda y Zaira Nara reaccionaron al debut de su madre compartiendo su impresión a través de sus redes sociales.


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Nora Colosimo, madre de Wanda Zaira Nara, tuvo ayer su debut como nueva integrante del panel de LAM, en América. Fue presentada por el conductor Ángel de Brito.

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