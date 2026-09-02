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Mariano Navone y Tomás Etcheverry abren la segunda ronda del US Open

Este miércoles inicia una nueva instancia en el último Grand Slam de la temporada y dos argentinos salen a la cancha. Conocé acá los rivales y el cronograma de cada uno.

Redacción

Por Redacción

Navone vuelve a jugar después de dar el batacazo ante Djokovic en Nueva York.

Navone vuelve a jugar después de dar el batacazo ante Djokovic en Nueva York.

Este miércoles comienza la segunda ronda del US Open. Cinco argentinos continúan con vida en el último Grand Slam de la temporada y dos de ellos saltarán a la cancha esta tarde.

El primero en jugar será Tomás Etcheverry (32°). El platense viene de un gran debut, donde derrotó a Kopriva en sets corridos. En la segunda ronda se verá las caras ante el británico Jacob Fearnley (101°), que entró al torneo como lucky loser. Será el primer enfrentamiento entre ambos. El partido comenzará no antes de las 13:30.

Etcheverry buscará un nuevo triunfo en Nueva York luego de un sólido comienzo.

El otro albiceleste que tendrá acción esta jornada es Mariano Navone (49°), que viene de protagonizar el batacazo de la primera ronda al eliminar a la leyenda Novak Djokovic en cinco sets. Luego de esta soñada victoria, la Nave se medirá ante Matteo Berrettini (43°). El duelo será no antes de las 16:00.

El historial entre ambos está 3-1 a favor del italiano, pero hace un mes se enfrentaron en Montreal y el triunfo fue para el argentino.

*Todos los horarios corresponden a Argentina.

El balance de los argentinos en la primera ronda del US Open

13 argentinos entraron al cuadro principal del US Open: 11 en el cuadro masculino y dos en el femenino. El balance tras la primera ronda es negativo, ya que solo cinco lograron ganar en su debut.

A los ya mencionados triunfos de Etcheverry y Navone, se le suman las victorias de Francisco Cerúndolo (25°) y Marco Trungelliti (83°). La mejor raqueta nacional se medirá ante el alemán Struff (44°) por un lugar en la tercera ronda, mientras que el santiagueño jugará contra el belga Blockx (34°). Ambos encuentros serán este jueves con horario a confirmar.

La única sobreviviente albiceleste en el cuadro femenino es Nadia Podoroska. La tenista de 29 años ingresó al torneo por ranking protegido y arrancó su camino con una gran victoria ante la suiza Waltert. En segunda ronda tendrá un difícil obstáculo: la polaca Swiatek, actual número 8 del mundo.

Los que no pudieron avanzar y se despidieron rapidamente de Nueva York fueron Francisco Comesaña, Sebastian Báez, Camilo Ugo Carabelli, Facundo Díaz Acosta, Román Burruchaga, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Solana Sierra.


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Este miércoles comienza la segunda ronda del US Open. Cinco argentinos continúan con vida en el último Grand Slam de la temporada y dos de ellos saltarán a la cancha esta tarde.

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