Femicidio de Agostina Jalabert: la foto del ICE y nuevos detalles de la detención de Reverter en Estados Unidos

En un nuevo avance sobre el caso de Agostina Jalabert, la modelo de Carmen de Patagones asesinada en Playa del Carmen en 2023, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) difundió una foto inédita sobre Juan Manuel Reverter (38). El sospechoso, oriundo de Viedma, está bajo custodia federal en Estados Unidos tras permanecer prófugo. Las autoridades brindaron más detalles sobre su captura y detallaron el estado del proceso de extradición por feminicidio en Quintana Roo.

Según la información oficial, se confirmó que Reverter fue arrestado el pasado 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, durante un operativo conjunto de agentes del ICE, los alguaciles del U.S. Marshals Service y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El imputado, calificado por el ICE como un “inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato”, se desplazaba evadiendo la alerta roja de Interpol que pesaba en su contra tras huir de México.

La foto que se difundió el redes sociales. Foto @ICEespanol en X.

De turista a prófugo de la Justicia internacional

Las precisiones de la agencia estadounidense revelaron la estrategia de Reverter para ocultarse. El viedmense ingresó legalmente a los Estados Unidos en agosto de 2024 con una visa de turista válida por seis meses. Sin embargo, vencido ese plazo, prolongó su estadía de forma clandestina, ocultándose en Oregón hasta su aprehensión.

La detención abrió un proceso judicial complejo que combina las infracciones migratorias con la alerta roja de Interpol. Carolina Gianni, madre de la joven, dialogó con Diario RÍO NEGRO y aportó información sobre la situación de la expareja de su hija, quien permanece alojado en un centro de detención federal en Tacoma, estado de Washington. «Lo que sé es que no está por situación migratoria, porque esto me lo confirmó Cancillería, sino por el alerta rojo de Interpol«, explicó Gianni a este medio.

También detalló que, si la retención hubiese obedecido estrictamente a una falta migratoria, el sospechoso habría sido deportado de forma directa hacia la Argentina mediante rápidos trámites consulares de un mes. En cambio, debido a los cargos por «feminicidio» en México, Reverter enfrenta un proceso formal entablado por el Estado norteamericano. Este proceso judicial, iniciado el pasado 6 de agosto, ya cuenta con la presentación de la argumentación jurídica y los fundamentos de extradición aportados por la Justicia mexicana.

Las pruebas del femicidio en Playa del Carmen

La captura de Reverter representa el hito más definitivo desde el trágico 18 de febrero de 2023, cuando Agostina Jalabert, de 31 años, fue hallada muerta en el baño de su casa en Playa del Carmen. Inicialmente, la policía mexicana catalogó el hecho como suicidio. Agostina estaba ahorcada con un cinturón al toallero del baño, una versión rechazada por la familia ya que el toallero medía apenas 1,20 metros y el cuerpo tenía pleno apoyo en el piso.

La persistencia familiar y la Cancillería argentina hicieron que la Fiscalía de Quintana Roo recaratulara la causa como feminicidio, exponiendo graves falencias de la pesquisa inicial. Una autopsia reveló lesiones incompatibles con un suicidio, como «quemaduras de cigarrillo en rostro y cuello, signos de agresión sexual y marcas de tortura física».

El dictamen fiscal y la actitud sospechosa

El fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, ratificó el carácter violento de la muerte. «Se realizó un dictamen pericial en materia de criminología forense, con lo que se pudo determinar que se trató de un feminicidio», sentenció en una conferencia de prensa, destacando un contexto de sometimiento físico y psicológico. Las pericias evidenciaron un mecanismo de asfixia no coincidente con un ahorcamiento suicida.

El comportamiento de Reverter el día del crimen también fue determinante para sostener la sospecha. Su cuñada, Candela, llegó al departamento la mañana del hallazgo. En su ingreso al complejo, la alertaron por disturbios nocturnos reportados por la seguridad. El sospechoso estaba en el interior con la puerta cerrada y obstaculizó el rápido acceso. Tras descubrirse el cuerpo, no dio explicaciones, no llamó a la policía y abandonó México sin declarar.

Con su traslado a Tacoma, el proceso entra en la etapa definitiva para encaminarse a un juicio. Si es encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 40 años.