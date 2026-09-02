Cocinar una vez, comer toda la semana: el método que gana espacio en las cocinas

Entre el trabajo, los horarios cambiantes y el cansancio que se acumula durante la semana, pensar todos los días qué cocinar puede convertirse en una tarea más. Frente a eso, una tendencia que crece en redes sociales y también empieza a instalarse en las cocinas es el «meal prep«, una forma de planificación que propone cocinar varias preparaciones de una sola vez para tenerlas listas durante la semana.

La traducción literal del término es «preparación de comidas» y la lógica es simple: en lugar de cocinar todos los días desde cero, se reserva un momento -muchas veces el domingo- para adelantar parte de las comidas.

No necesariamente significa preparar siete platos completos. También puede consistir en cocinar por separado algunos ingredientes que después permitan armar diferentes comidas.

¿Cómo funciona el meal prep?

Una de las claves es pensar primero el menú de la semana y después hacer las compras. Con esa planificación se pueden elegir alimentos que sirvan para distintas preparaciones.

Por ejemplo, se puede cocinar una cantidad de arroz, preparar verduras al horno, hervir huevos, cocinar pollo o carne y dejar listas algunas legumbres. Durante la semana, esos ingredientes pueden combinarse de diferentes maneras para evitar comer exactamente lo mismo todos los días.

También se pueden preparar porciones individuales y guardarlas en recipientes, listas para llevar al trabajo o recalentar en casa.

La idea no es cocinar durante horas todos los días, sino concentrar buena parte del trabajo en una sola jornada.

Una forma de ahorrar tiempo y evitar compras improvisadas

Además de la comodidad, el método tiene un costado económico. Tener comida preparada puede ayudar a reducir las compras de último momento, los pedidos de delivery y el desperdicio de alimentos.

Planificar también permite aprovechar mejor lo que se compra. Por ejemplo, unas verduras pueden utilizarse para una guarnición, una tortilla, una tarta o una ensalada durante diferentes días.

En un contexto en el que organizar el presupuesto de alimentos es cada vez más importante, la planificación de las comidas aparece así como una herramienta cotidiana que combina ahorro, organización y aprovechamiento.

Qué alimentos conviene preparar

No todo tiene que quedar completamente cocinado. Algunas personas prefieren adelantar preparaciones y dejar el armado final para cada día.

Entre las opciones que suelen funcionar bien están:

verduras lavadas y cortadas;

verduras asadas;

arroz, quinoa u otros cereales cocidos;

legumbres;

huevos cocidos;

pollo, carne o pescado ya cocidos;

salsas y aderezos;

tartas y preparaciones que puedan fraccionarse;

frutas listas para consumir;

porciones individuales para llevar.

También es importante diferenciar qué preparaciones pueden conservarse en la heladera y cuáles conviene congelar.

El freezer, un aliado clave

El freezer es una de las herramientas centrales para quienes hacen meal prep. Permite preparar más cantidad y conservar porciones para consumir más adelante.

La recomendación es guardar los alimentos en recipientes adecuados, preferentemente en porciones individuales y con fecha de preparación. De esta manera, resulta más sencillo saber qué hay disponible y evitar que los alimentos queden olvidados en el fondo del freezer.

La organización también puede ser visual: colocar adelante lo que se consumirá primero y dejar identificado cada recipiente.

No hace falta cocinar todo el domingo

Una de las ideas que más se repite entre quienes incorporan esta modalidad es que meal prep no significa pasar todo el domingo en la cocina.

Se puede comenzar con dos o tres preparaciones básicas y aumentar progresivamente. Incluso una hora de organización puede ser suficiente para adelantar algunas tareas que durante la semana demandarían mucho más tiempo.

El objetivo, en definitiva, no es seguir un sistema rígido, sino encontrar una forma práctica de llegar a las comidas de la semana con menos improvisación.

En tiempos de agendas cargadas y presupuestos que obligan a mirar cada compra, cocinar con anticipación dejó de ser solamente una tendencia de las redes sociales y se convirtió para muchos en una estrategia para comer en casa, aprovechar mejor los alimentos y llegar a la semana con una preocupación menos.