Enfermería Mundial: ¿Cuántos son y qué tienen los lesionados de la Selección Argentina?

Messi es uno de los tocados y es para agarrarse la caebza. Scaloni sufre por los lesionados. (Fotos Archivo Clarín)

La Selección Argentina sufre por las lesiones y la de Leandro Paredes, confirmada en las últimas horas, no hizo más que extender una racha que parece interminable y que, sin dudas, complicará la recta final rumbo al debut en el Mundial, que será el 16 junio, ante Argelia, por el grupo J.

Lionel Scaloni definió la lista de 26 jugadores, pero la lista de “tocados” es importante y hoy, a dos semanas del primer partido y mucho más cerca de los amistosos, el panorama es complejo. Son nueve los que, hoy por hoy, no están en óptimas condiciones y ya se sabe que el DT no anda con vueltas si hay que cambiar.

De hecho, antes de Qatar, quedaron afuera Nico González y Joaquín Correa, reemplazados sobre la hora por Thiago Almada y Ángel Correa. ¿Habrá retoques antes del próximo Mundial? Sólo el DT y su cuerpo técnico lo saben.

«Los que terminaron la temporada lesionados van a llegar sin que hayamos entrenado. Ojalá algunos puedan estar disponibles para el primer partido. No son lesiones de gravedad, será cuestión de mimarlos, de dosificar, sobre todo en algunas posiciones en la que son jugadores muy importantes. Tendremos que hilar muy fino para buscar sus posibles reemplazos», fueron las últimas palabras al respecto del DT, en una entrevista con DSports.

Para tener alguna certeza, acá va el detalle de los lesionados, con un gran porcentaje de jugadores son decididamente titulares para Scaloni.

Dibu Martínez

El arquero sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League que ganó con Aston Villa. “Me rompí el dedo”, dijo después de levantar el trofeo. No jugará los amistosos previos, pero seguramente estará presente en el debut ante Argelia.

Dibu llega con un dedo quebrado y Rulli, como siempre, está listo para reemplazarlo.

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina

Los dos laterales derechos se desgarraron en la pierna izquierda y llegarían con lo justo al primer partido del Mundial. La situación hizo que Scaloni tenga en consideración a Agustín Giay y Nicolás Capaldo para la gira previa. Y si los lleva, es por algo.

Cuti Romero

Padece un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha ocurrido el 12 de abril en el partido de Premier League entre su equipo, Tottenham, y Sunderland. Estuvo en Córdoba realizando la recuperación, pero tuvo que volver a Inglaterra para seguir con los trabajos en su club. Llegaría con lo justo y no sería arriesgado en el primer partido.

Leandro Paredes

Arrastraba una molestia en el isquiotibial derecho, pero jugó el todo el partido entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores y los estudios confirmaron un desgarro. ¿Habrá pase de factura del cuerpo técnico? El rumor es que Marcos Acuña perdió su lugar por una situación similar.

De Paul, Messi y Paredes, parte de la mesa chica de la Selección. El 10 y el de Boca están en la lista de lesionados.

Nico Paz

Tiene un traumatismo y una pequeña fisura en la rodilla izquierda. No jugó el último partido en Como 1907, aunque el club asegura que está ok para el Mundial. Lionel Scaloni planteó algunas dudas al respecto y lo seguirá de cerca.

Nico González

Se desgarró a fines de abril durante un entrenamiento de Atlético de Madrid. Finaliza su recuperación y buscará sumar rodaje en los amistosos previos al Mundial, pero estos días serán claves. Está claro que no quiere repetir la magra experiencia de Qatar.

Julián Álvarez

En la semifinal de la Champions League ante Arsenal, el delantero de Atlético de Madrid, pero seguido muy de cerca por Barcelona, sufrió un esguince leve en el tobillo izquierdo. Llegaría sin problemas y es de los casos que no corren riesgos de ser cambiados en la lista.

Lionel Messi

Pidió el cambio en el último partido de Inter Miami y preocupó a todos. El parte médico indicó una «sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo». ¿Qué dijo Scaloni? “Ahora a esperar qué evolución tiene, los nuevos estudios que le van a hacer y ver si realmente es así como dicen«. Está claro que la Selección Argentina es Messi y 25 más. Esté como esté.