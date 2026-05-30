Federal A: Rincón y Sol de Mayo juegan de local y Cipolletti se presenta en Mendoza, por la fecha 11

Los tres equipos regionales que disputan el torneo Federal A de fútbol tendrán acción este domingo, por la undécima fecha de la competencia. Deportivo Rincón y Sol de Mayo jugarán en condición de local, mientras que Cipolletti se presentará en Mendoza.

El León neuquino aguardará por FADEP de Mendoza y el Albiceleste de Viedma hará lo propio con Santamarina de Tandil: en tanto que el Albinegro visitará a San Martín, en un duelo con historia en la divisional, pero también en épocas de Primera Nacional.

Mauricio Martín, de Tucumán, será el árbitro en San Martín-Cipo, un duelo que se pondrá en marcha a las 16. El Albinegro se recuperó al vencer 1-0 al puntero Atenas de Río Cuarto en La Visera. De esa manera, volvió al triunfo luego de dos derrotas consecutivas. La victoria hizo que trepe al tercer lugar de la tabla y se metió nuevamente en la zona de clasificación.

Del otro lado, San Martín acumula seis partidos sin ganar y solo logró un triunfo en el campeonato. Comparte el último puesto junto a Costa Brava de General Pico. En el enfrentamiento previo entre ambos en esta temporada, Cipo se impuso 3-0 como local.

Cipo viene de ganar y buscará dar el golpe en Mendoza. (Archivo Oscar Livera)

También por la zona 3, Rincón recibirá a FADEP de Mendoza a las 15 después de tener libre la fecha pasada. El juez principal será el bahiense Juan Ignacio Nebbietti. El León llega con los mismos puntos que su rival, en un duelo clave para intentar meterse en el Top 4.

El equipo neuquino ganó sus dos últimos de local contra Costa Brava y San Martín. FADEP, recién ascendido a la categoría, tuvo un mal arranque de campeonato pero se recuperó y ganó tres de los últimos cuatro. En este grupo, los otros dos cruces serán Huracán Las Heras uventud Unida y Costa Brava-Argentino de Monte Maíz, los dos desde las 16.

Sol de Mayo necesita ganar

En la zona 4, Sol de Mayo será local ante Santamarina en Viedma, a partir de las 15, con el neuquino Ulises Jerónimo de árbitro. El Albiceleste viene de dos derrotas seguidas y lleva cuatro sin ganar. En esta racha, bajó al sexto lugar y quedó afuera de la zona de clasificación. Dos puntos más abajo, los tandilenses tienen un solo triunfo y llevan cinco sin sumar de a tres.

La fecha tuvo un adelanto y Kimberley de Mara del Plata superó 1-0 a Germinal de Rawson. El domingo a las 16 completarán Guillermo Brown-Alvarado en Puerto Madryn y Círculo Deportivo–Villa Mitre, en Nicanor Otamendi.