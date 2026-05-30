Quién es Claudio Gabriel Barrelier, el principal acusado por el crimen de Agostina Vega en Córdoba

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, se convirtió en el principal acusado por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, tras permanecer desaparecida durante siete días.

La investigación, encabezada por el fiscal Raúl Garzón, apunta directamente contra Barrelier a partir de una serie de pruebas recolectadas durante los últimos días, entre ellas registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas de telefonía celular y distintos elementos obtenidos en los allanamientos realizados.

Según explicó el fiscal, el acusado declaró en dos oportunidades durante la investigación, aunque en ninguna de ellas aportó información que permitiera localizar el cuerpo de la adolescente.

Las cámaras de seguridad muestran que Agostina llegó a la vivienda de Barrelier la noche del sábado 23 de mayo, luego de trasladarse en un remís. Los investigadores sostienen que la joven ingresó al domicilio, pero no existen registros que acrediten que haya salido posteriormente del lugar.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la adolescente habría sido engañada para concurrir a la vivienda bajo el pretexto de participar en una supuesta sorpresa destinada a su madre. Agostina conocía a Barrelier desde hacía años, ya que el hombre había mantenido una relación sentimental con Melisa Heredia, madre de la menor.

Aunque la pareja se separó, el vínculo entre Barrelier y la familia continuó, circunstancia que habría facilitado que la adolescente confiara en él.

Antecedentes y perfil del acusado

Barrelier ya había sido denunciado meses atrás por un episodio de privación ilegítima de la libertad. El hecho trascendió cuando una mujer salió de su vivienda pidiendo ayuda en plena vía pública.

Además, era conocido en el ambiente futbolístico por su vinculación con la barra brava de Instituto de Córdoba. Vecinos del barrio señalaron que su domicilio era utilizado frecuentemente como punto de encuentro para simpatizantes del club, especialmente durante los partidos que el equipo disputaba como visitante.

En el ámbito laboral, se desempeñaba como empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Tras conocerse su detención y su presunta vinculación con el caso, fue apartado de sus funciones.

Una causa que seguirá avanzando

El hallazgo de los restos de Agostina en una zona de pastizales de Ampliación Ferreyra fortaleció la principal línea investigativa. Según la fiscalía, distintos indicios ubican a Barrelier en ese sector poco después de la desaparición de la adolescente.

Mientras continúan las pericias forenses y la recolección de pruebas, el acusado permanece detenido y será nuevamente convocado a declaración indagatoria. La causa avanza bajo la hipótesis de un homicidio, mientras la Justicia busca reconstruir con precisión qué ocurrió durante las horas posteriores al ingreso de Agostina a la vivienda del sospechoso.

Con información de N.A