Enner Valencia, el héroe inesperado de Boca ante Racing: «Este momento está entre los mejores de mi carrera»

Enner Valencia fue el gran héroe de Boca en la noche de Rosario. El ecuatoriano marcó los tres goles del Xeneize para dar vuelta un partido increíble ante Racing y meter al equipo en las semifinales de la Copa Argentina, donde el Xeneize se medirá con Banfield. Después de la remontada, no ocultó su emoción por lo conseguido.

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

«Le agradezco a Dios por todo esto. He pasado por momentos difíciles, pero ya sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Sé lo que es jugar en equipos grandes y la exigencia que eso conlleva. Acá tenés que ganar siempre, nos preparamos para eso y hoy se dio así», expresó Valencia luego del encuentro.

El delantero también habló de cómo fueron sus primeras semanas en el club y reconoció que sabía que su adaptación iba a ser complicada. «Sabía que llegar acá iba a ser difícil. El plantel estaba formado y yo venía de mucho tiempo parado después del Mundial. Sabía que me iban a costar los primeros partidos, pero después me fui poniendo bien físicamente, poniéndome a la par con todos los compañeros y he venido jugando partidos. Ahora se dio para entrar y ayudar a ganar», explicó.

Sobre la importancia de la actuación que tuvo ante Racing, Valencia fue contundente: «Este momento lo ubico entre los primeros lugares de mi carrera. Esto es inolvidable». Y destacó especialmente lo que ocurrió después del pitazo final: «Mirá todo lo que se vive acá. Terminó el partido hace 30 minutos y la gente sigue alentando. Esto es lo que hace el Mundo Boca y por eso estamos muy felices acá».

🗣️ "ES UNA DE LAS NOCHES MÁS INOLVIDABLES DE MI CARRERA"



🔵🟡 Enner Valencia, luego de anotar un triplete para darle la clasificación a #Boca a las semifinales de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/aqARM9z8hc — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Por último, el ecuatoriano también habló sobre Leandro Paredes, que le cedió -lógicamente- el premio de mejor jugador del partido, y su importancia dentro del plantel. «Sabemos la grandeza que tiene Lea. Es un capitán para nosotros que siempre está atrás de cada uno de nosotros para que siempre estemos bien en todo momento. Con estos gestos te das cuenta de su grandeza», afirmó Valencia, todavía con la emoción de una noche que quedará marcada en su historia con Boca.