Enner Valencia, emocionado tras su gol histórico en Boca: «Soy un agradecido con Riquelme»

El remate de Enner Valencia sobre el final que le dio el campeonato a Boca. (Foto: FOTOBAIRES)

Enner Valencia todavía no podía salir de su asombro. Después de convertir el gol que le dio a Boca el triunfo ante Defensa y Justicia y el título de la Liga, el delantero ecuatoriano expresó toda su emoción y tuvo palabras de agradecimiento para Juan Román Riquelme, quien confió en él y lo llevó al club.

«Soy un agradecido con él por confiar en mí y por traerme al club más grande de América Latina. Lo vi cuando estaba por entrar, estaba sufriendo, y ahora podemos festejar”», expresó Valencia.

Sobre el desarrollo del encuentro, el delantero reconoció que el Halcón fue un rival complicado, aunque destacó que el Xeneize mantuvo la confianza en poder encontrar el gol. «Sabíamos que el partido iba a ser difícil porque ellos jugaban bien. Por momentos lo manejamos bien, pero sabíamos que en cualquier momento íbamos a anotar y, gracias a Dios, se dio», explicó.

Valencia también contó cómo vivió su ingreso en el segundo tiempo y la jugada que terminó con su definición frente al arco vacío. «Ese momento es tratar de entrar y ayudar a los compañeros que habían corrido muchísimo. Se dio así, me quedó una y, gracias a Dios, pudo entrar», relató.

El centrodelantero también se mostró impactado por el clima que se vivía en La Bombonera y la reacción de los hinchas: “Mirá lo que es esto, ni se escucha lo que estoy hablando. Esto es maravilloso»

Por último, el ecuatoriano dimensionó el valor de su conquista y la ubicó entre las más importantes de su carrera, tal como había hecho después de su hat-trick ante Racing por la Copa Argentina. «Este gol, como dije contra Racing, está entre los primeros de mi carrera. Cada gol que hago con Boca va subiendo un escalón. Estamos felices y esperemos seguir con mucho más», concluyó.