Franco Colapinto clasificó 17° bajo la lluvia y quedó eliminado en la Q1 del GP de Brasil

El argentino no pudo pasar el primer corte, en una sesión marcada por la lluvia y las complicaciones de tránsito.

No fue la prueba de clasificación esperada para Franco Colapinto, eliminado en la primera instancia de la sesión tras finalizar en el 17° puesto. En condiciones de pista complicadas, el argentino lo intentó hasta el final pero no logró pasar el primer corte.

No obstante, habrá que esperar hasta el final de la acción en el circuito de Interlagos para determinar su posición de partida mañana, desde las 14, ya que varios pilotos penalizarán una vez culminada la misma. Con seguridad, considerando que Max Verstappen (Red Bull) largará desde el fondo, el pilarense ganará un puesto.

Los dos Alpine tiraron juntos hasta el final, quedando Colapinto por delante del francés Pierre Gasly en la tabla de tiempos. Franco empleó 1m 33s 327 en su mejor vuelta, registro que lo ubicó a más de tres segundos de lo hecho por Lando Norris. Su coequiper Gasly concluyó 18°, justo por detrás del N°43.

Considerando las difíciles condiciones y la escasa visibilidad, haber concluido sin golpes y con el auto sano no deja de ser un factor positivo. De continuar estas condiciones mañana, todo podrá pasar en el Gran Premio.

En uno de los últimos intentos, de los doce que completó, el argentino, que al igual que todos calzó goma de lluvia extrema, habló con su ingeniero y acusó la falta de grip en el tren trasero, argumentando que ese factor le impidió conducir bien en las curvas.

Finalmente, el pilarense fue el primero de los eliminados, por delante de Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto.

La segunda, la vencida

La tormenta bajó su intensidad y la pista drenó lo suficiente para que los comisarios deportivos decidan reanudar la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil en Interlagos, aunque la misma se desarrollará en suelo húmedo y condiciones complicadas.

Tras una hora y media de espera, el semáforo se pondrá verde y los pilotos regresarán a pista para un segundo intento clasificatorio, augurando que el cielo no vuelva a descargar toda su fuerza y a impedir la realización de la tanda.

El reloj indica 15 minutos por delante para culminar la Q1 y determinar los 16 mejores que avanzarán a la siguiente instancia. Serán primeras vueltas de instalación, a velocidad controlada, mientras la pista comience lentamente a formar una huella de tránsito segura.

Primer intento fallido

La tormenta volvió a hacer de las suyas y las autoridades de la prueba decidieron mostrar la bandera roja a poco de iniciarse la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, obligando a las máquinas a regresar a boxes y aguardar el reinicio de la actividad.

Luego del fuerte chaparrón pasadas las 13:30, la precipitación, anunciada hace días por el servicio meteorológico paulista, reapareció con fuerza al minutos de comenzar la tanda cronometrada, obstruyendo 100% la visibilidad en pista.

"I’m already aquaplaning" Kimi was relieved to come back to the pits before the session was halted #F1 #BrazilGP https://t.co/gCjnrpwTa4 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Mientras los comisarios analizan las condiciones de pista, se espera que el clima pueda mejorar y brindar mayor seguridad al tránsito de los monoplazas. En caso contrario, se evaluarán alternativas de acuerdo a las circunstancias. Aunque, según anuncia el meteorito, no hay perspectiva de mejora este sábado.

Vale recordar que en 2024, en la primera competencia de Franco Colapinto en Brasil (corría con Williams), un temporal motivó la cancelación de la Qualy y su reprogramación para el domingo. En caso de no poder llevarse a cabo la misma, la FIA puede analizar dos opciones: tomar los tiempos de la FP3 o, efectivamente, aplazarla para antes de la competencia.

«No, amigo. Es imposible de manejar. Hay acuaplaning por todos lados, es bandera roja. Alguien va a chocar en el ingreso a boxes«, reportó Colapinto por radio a su ingeniero, Stuart Barlow.

Por su parte, Bernd Mayländer, conductor del auto de seguridad, reportó: «Es muy sencillo: no se puede manejar en estas condiciones, es demasiado peligroso. Hay agua acumulada en algunos sectores, incluso en las rectas, lo que provoca aquaplaning a altas velocidades. Por motivos de seguridad, en este momento tenemos que detener la actividad».

Y agregó, sobre la posible decisión final: «Esperamos poder continuar. Ojalá la lluvia disminuya y podamos volver a intentarlo. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance«.