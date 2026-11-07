Un gol para la historia: Enner Valencia le dio la Liga a Boca con un tanto agónico ante Defensa y Justicia

Boca tuvo su noche soñada en La Bombonera. Cuando parecía que dejaba escapar una oportunidad histórica, apareció Enner Valencia en el quinto minuto de adición para convertir el gol que le dio el triunfo 1-0 ante Defensa y Justicia y le permitió quedarse con el primer puesto de la tabla anual. El Xeneize pasó del sufrimiento a la gloria y terminó celebrando una consagración que parecía escaparse.

La definición también tuvo a Rosario Central y Argentinos Juniors como protagonistas. El Canalla llegaba a la última fecha con menos posibilidades matemáticas que sus competidores, pero cumplió con su tarea: derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Arroyito y estuvo a segundos de ser campeón, pero terminó segundo, con 62 puntos.

Central abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo. Tras un córner de Agustín Sández, Gastón Ávila cabeceó en el primer palo y Julián Fernández, quien ingresó en lugar del lesionado Ángel Di María, empujó la pelota para marcar el 1-0. Luego, a los 41 del complemento, pese a quedarse con diez por la expulsión del propio Ávila, Emmanuel Coronel marcó un golazo de volea desde afuera del área para sellar el 2-0.

Por su parte, Huracán le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en La Paternal y lo dejó sin chances de quedarse con el primer puesto. El Globo se puso en ventaja a los 8 minutos del primer tiempo por medio de Óscar Cortés. Luego, el Bicho sufrió la expulsión de Franco Paredes y, a los 30, recibió el segundo tanto, convertido por Bruno Barticciotto. Argentinos terminó tercero, con 60 puntos y +11 de diferencia de gol.

Con 63 puntos, Boca terminó por encima de Rosario Central (62) y Argentinos Juniors (60) y se quedó con el primer puesto de la tabla anual.

Valencia se inscribió en las páginas doradas de Boca

En el comienzo, el Xeneize se mostró nervioso y el Halcón estuvo cerca de abrir el marcador. A los 17 minutos, Leandro Paredes perdió la pelota en la mitad de la cancha, Lautaro Di Lollo fue superado por Juan Manuel Gutiérrez en velocidad y el delantero quedó de cara al gol. Sin embargo, remató al cuerpo de Álvaro Montero, que achicó a tiempo y se quedó con la pelota.

Boca mejoró en el juego y logró generar algunas situaciones de peligro. La más clara llegó a los 30 minutos, cuando Milton Delgado envió un gran pase largo para Sebastián Villa, el mejor del local. El colombiano mandó un buen centro atrás para Miguel Merentiel, que intentó definir después del pique, pero la pelota se fue lejos del palo izquierdo de Matías Borgogno.

Cinco minutos después, Defensa y Justicia tuvo otra oportunidad. César Pérez envió un centro desde un tiro libre y David Martínez, que apareció en soledad en el segundo palo, cabeceó con pique y la pelota rebotó en el travesaño. A los 38 minutos, el Halcón volvió a repetir la fórmula: Pérez lanzó otro centro desde la derecha y Martínez le ganó a Di Lollo en el salto, pero su cabezazo rozó el poste izquierdo de Montero.

A los 39 minutos, Boca llegó al gol a través de Merentiel, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. La jugada nació con un taco de Alan Velasco para Delgado, que filtró un gran pase para el uruguayo. Merentiel quedó mano a mano con Borgogno, lo gambeteó y definió, pero estaba apenas adelantado.

En el complemento, el Xeneize avisó a los 5 minutos. Villa envió un buen centro desde la izquierda y Di Lollo ganó de cabeza, pero Borgogno respondió con una buena atajada y evitó el gol.

Con el correr de los minutos, Boca no conseguía abrir el marcador y Arruabarrena decidió mover el banco en busca de la victoria. Leonel Flores y Tomás Aranda ingresaron por Villa y Velasco, respectivamente. Luego, Paredes, con una molestia, dejó la cancha y fue reemplazado por Enner Valencia, quien terminaría siendo el gran protagonista de la noche.

En los últimos minutos, Jagger Herrera tuvo dos oportunidades para darle la victoria a Boca, pero sus remates dentro del área carecieron de precisión. Cuando el empate parecía sentenciado y la tabla anual se le escapaba al Xeneize, llegó la jugada que cambió la historia.

A los 50 minutos del segundo tiempo, Lautaro Blanco envió un centro al área, Borgogno salió a cortar y chocó con Di Lollo. La pelota quedó suelta y le cayó a Enner Valencia, que definió sin arquero para desatar la locura en La Bombonera. Un gol agónico, de esos que quedan para siempre en la memoria de los hinchas de Boca.

El ecuatoriano volvió a aparecer en una noche decisiva, tal como había hecho ante Racing, cuando convirtió un hat-trick en la remontada por los cuartos de final de la Copa Argentina. Esta vez, su grito llegó en el momento más importante: le dio a Boca el triunfo, el primer puesto de la tabla anual y una celebración inolvidable.

Ahora, el Xeneize deberá cambiar rápidamente el foco y apuntar a los dos grandes objetivos que le quedan en el calendario. El sábado 14 de noviembre enfrentará a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, en Mendoza, y una semana después viajará a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.