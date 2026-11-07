Murió a los 56 años Gabriel González Abat, el actor que interpretó a Canuto en “Señorita maestra”

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte de Gabriel González Abat, recordada estrella de la emblemática tira infantil «Señorita maestra», dirigida por María Herminia Avellaneda. El actor tenía 56 años y dejó una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro.

El intérprete nació el 4 de febrero de 1970 y comenzó su carrera artística a temprana edad. En sus primeros pasos, Avellaneda lo eligió entre miles de niños para encarnar a Canuto, personaje que se destacó por su carisma y talento en la pantalla chica.

“Fue una experiencia inolvidable. María Herminia me dio la oportunidad de crecer como actor y como persona”, recordó el artista durante una entrevista.

Las participaciones de Gabriel González Abat

A partir de ese primer éxito, la directora volvió a convocarlo para participar en distintos unitarios y producciones televisivas. González Abat trabajó en títulos como «Los especiales de ATC», «Pestalozzi», «Ella contra mí», «Chance», «Chispiluz», «María, María y María», «Marie Galante», «El club de los baby sitters», «Compromiso», «El árbol azul», «Socorro, quinto año», «Sin condena», «Quinto año B, turno tarde» y «Libertad condicionada».

En 1988, integró el elenco de «Sin marido», la telenovela de Alberto Migré protagonizada por Patricia Palmer y Gustavo Garzón. En esa ficción interpretó a Federico Noriega, un joven con discapacidad motriz que ocupaba un lugar central en la trama.

“Ese personaje me enseñó mucho sobre la empatía y la importancia de la representación en la pantalla”, expresó González Abat al recordar aquel papel.

En cine, participó en películas de relevancia nacional como «Los chicos de la guerra», de Bebe Kamín; «Mingo y Aníbal contra los fantasmas», de Enrique Carreras; «La historia oficial», de Luis Puenzo; «Tacos altos», de Sergio Renán; «Los insomnes», de Carlos Orgambide; y «Sin reserva», de Eduardo Spagnuolo.

Su trabajo en teatro incluyó la obra «Flores blancas para Thelma», escrita y dirigida por Leonardo Abremón en el Teatro El Vitral. La pieza rendía homenaje a la actriz Thelma Stefani y recorría distintas etapas de su vida. En esa producción, González Abat interpretó a Osvaldo y compartió escenario con María Fernanda Callejón, María Marta Guitart, Ezequiel Tronconi, Gonzalo Heredia y Willy Ruano, entre otros artistas.