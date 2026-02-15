Enorme victoria de Independiente ante El Talar, en la Liga Nacional de básquet

Independiente empezó el fin de semana de la mejor manera y le ganó a El Talar, por 63-58. El partido, por la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, se disputó en el estadio Ruca Che. En el primer turno, Biguá no pudo con Ferro, que ganó 82-66. Este domingo se cruzarán los rivales.

Biguá no pudo con las campeonas. (Prensa Biguá)

Las Rojas de Marcelo Remolina jugaron tres cuartos perfectos y ganaron esos parciales por 19-14, 33-25 y 51-36. Esa diferencia le permitió controlar el cierre, porque las bonaerenses se vinieron con todo y se quedaron con el último cuarto por 22-12.

Laila Raviolo fue la figura de la noche con 25 puntos y 8 rebotes, muy bien acompañada por Matina Torres, quien capturó 13 recobres y anotó 9 puntos. Lourdes Briones (11) y Julieta Ibarra (10) también alcanzaron el doble dígito. En la visita Aguehil Fajardo y Agustina Marín llegaron a los 15 tantos cada una.

Lourdes Briones ratificó su buen 2026. (Prensa Independiente)

Los triples fueron una de las claves del juego: Independiente anotó 9-31 (29%) y la visita apenas convirtió 3 sobre 18 intentos (17%). También resultaron definitivas las asistencias (14-5) y las pérdidas, con 11 para las dueñas de casa y 18 para El Talar.

Biguá con pudo con las campeonas

Ferro se quedó con el título en el primer torneo de la temporada y está dispuesto a repetir en el segundo. Así lo demostró ante Biguá, donde controló el juego de principio a fin, con parciales de 20-10, 46-29 y 59-48. Las locales tuvieron una buena segunda etapa, porque se quedaron con el último por 23-18, pero esa reacción no fue suficiente.

Agustina García, con 25, fue la goleadora del partido, seguida de Javiera Campos (12) y Agustina Jourdheuil, quien anotó 9 y capturó 12 rebotes. Las Fernández, como siempre fueron las mejores en el equipo de Caballito: Florencia anotó 13, Julia hizo 11 y las dos bajaron 8 rebotes.

El domingo, cruzadas

Este domingo 15 de febrero, siempre en el Ruca Che, irá la segunda jornada. Desde las 16 se verán las caras Independiente (5-6) vs. Ferro (8-1), y a partir de las 19 lo harán Biguá (3-6) vs. El Talar (5-4).