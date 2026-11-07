De qué se trata La Roca Records, el nuevo sello discográfico de Jorge “Corcho” Rodríguez

Jorge “Corcho” Rodríguez presentó oficialmente La Roca Records, su nuevo sello discográfico, con el lanzamiento de Carcamán, el primer álbum de Peyceré Trío. La iniciativa busca impulsar proyectos musicales de calidad y brindar apoyo a artistas, con una propuesta que combina producción argentina, tecnología de grabación y distribución internacional.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el disco fue presentado el martes 3 de noviembre en Buenos Aires y ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en formato vinilo. Su distribución mundial está a cargo de Sony Music, mientras que la producción reunió a destacados profesionales de la industria musical.

Cómo es La Roca Records, el nuevo proyecto de Jorge “Corcho” Rodríguez

La Roca Records nació como un sello discográfico sin fines de lucro, impulsado por Rodríguez con el objetivo de acompañar a músicos y desarrollar producciones de alto nivel artístico.

El proyecto representa una nueva etapa en su actividad como productor, con una estructura propia destinada a la grabación y difusión de obras musicales.

El primer lanzamiento es Carcamán, un álbum de jazz que combina composiciones originales con reinterpretaciones de clásicos internacionales.

La iniciativa también está vinculada con La Roca Power Studio, un estudio de grabación equipado con tecnología de última generación, concebido para trabajar con músicos y productores nacionales e internacionales.

Carcamán: el primer disco de La Roca Records y el talento de Peyceré Trío

El álbum debut del sello está interpretado por Peyceré Trío, una formación integrada por tres músicos de la escena argentina:

Sebastián Peyceré: batería.

batería. Gustavo Silva: piano.

piano. Víctor Sanders: contrabajo.

El trabajo reúne diez composiciones, divididas entre cinco temas originales y cinco versiones de reconocidas piezas del jazz y la música popular.

Entre las canciones seleccionadas se encuentran Blackbird, de Lennon y McCartney; One Finger Snap, de Herbie Hancock; Evidence, de Thelonious Monk; Bolivia, de Cedar Walton; e I’ll Catch You, de John Scofield.

La propuesta busca establecer un diálogo entre las influencias clásicas del género y las composiciones propias del grupo.

La participación de Eddie Kramer, histórico colaborador de Jimi Hendrix y Led Zeppelin

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la participación de Eddie Kramer, reconocido ingeniero de sonido y productor que trabajó con figuras fundamentales de la historia del rock, como Jimi Hendrix, Led Zeppelin y The Rolling Stones.

Kramer estuvo a cargo de la mezcla del álbum, mientras que la grabación fue realizada por Álvaro Villagra en La Roca Power Studio.

La masterización para la edición en vinilo quedó en manos de Bernie Grundman, uno de los profesionales más reconocidos de la industria discográfica internacional.

Por su parte, las fotografías del proyecto fueron realizadas por Nora Lezano, destacada fotógrafa argentina vinculada con el mundo de la música.

La Roca Power Studio: tecnología de última generación para la música argentina

El nuevo sello también se apoya en la infraestructura de La Roca Power Studio, un espacio de grabación diseñado para producciones musicales de alta calidad.

El estudio cuenta con una consola analógica Neve 5088 de 48 canales y tecnología de sonido inmersivo Dolby Atmos.

Su diseño acústico estuvo a cargo de John Storyk, fundador de WSDG y arquitecto vinculado con el histórico Electric Lady Studios, creado por Jimi Hendrix en Nueva York.

El equipamiento y la concepción técnica del espacio contaron con la participación de Eddie Kramer.

Dónde escuchar Carcamán, el primer lanzamiento de La Roca Records

El álbum fue presentado oficialmente el 3 de noviembre de 2026 en Buenos Aires y se encuentra disponible en plataformas digitales desde el 5 de noviembre.

Además, desde el viernes 6 de noviembre cuenta con una edición en vinilo, que permite disfrutar de las diez composiciones en formato físico.

Con distribución internacional de Sony Music, Carcamán marca el comienzo de La Roca Records, el proyecto con el que Jorge “Corcho” Rodríguez busca impulsar nuevas producciones y acompañar el desarrollo de artistas de la escena musical argentina.