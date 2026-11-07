El planeta se acerca a un récord alarmante: qué pasará con las temperaturas antes de que termine 2026

El calentamiento global alcanzará un nuevo registro preocupante en 2026. Según las últimas proyecciones científicas, la temperatura media del planeta superará casi con seguridad los 1,5°C por encima de los niveles preindustriales, una referencia fundamental para evaluar el avance del cambio climático. El dato llega después de que octubre se convirtiera en el más cálido registrado a nivel mundial.

La advertencia fue difundida por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, y recogida por la agencia Noticias Argentinas. De confirmarse las proyecciones, 2026 será el segundo año calendario en superar ese nivel de temperatura, después de 2024, y probablemente se ubicará como el segundo más cálido desde que existen registros.

Calentamiento global: qué significa superar los 1,5°C y por qué preocupa a los científicos

El límite de 1,5 grados Celsius es una referencia central del Acuerdo de París, el compromiso internacional adoptado en 2015 para intentar frenar el calentamiento global.

Sin embargo, superar ese valor durante un año no significa que el planeta haya incumplido definitivamente el objetivo climático. Para evaluar ese umbral se considera el calentamiento sostenido durante un período prolongado, generalmente de alrededor de 20 años.

Lo que preocupa a los especialistas es que los años con temperaturas excepcionalmente elevadas se están volviendo cada vez más frecuentes, una señal del avance del calentamiento provocado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero.

De acuerdo con Copernicus, la temperatura media mundial de 2026 podría ubicarse entre 1,56°C y 1,61°C por encima de los niveles preindustriales.

Octubre de 2026 rompió un récord mundial de temperatura

Uno de los datos más contundentes del informe corresponde a octubre.

El mes registró una temperatura media global de 15,35°C, lo que representa un aumento de 1,75°C respecto del período preindustrial de 1850 a 1900.

De esta manera, octubre de 2026 se convirtió en el más cálido de los registros y fue el tercer mes consecutivo en superar los 1,5°C de calentamiento.

El fenómeno también se observó en los océanos. La temperatura superficial media del mar fuera de las regiones polares alcanzó los 20,95°C, un récord para octubre.

Los especialistas señalaron que el fortalecimiento de El Niño está aportando calor adicional a un sistema climático que ya presenta temperaturas elevadas debido a la actividad humana.

Qué puede pasar si el planeta continúa calentándose

Los científicos advierten que el aumento sostenido de la temperatura global incrementa los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y cambios ambientales.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

Olas de calor más intensas: aumentan los riesgos para la salud, especialmente entre las personas más vulnerables.

aumentan los riesgos para la salud, especialmente entre las personas más vulnerables. Sequías prolongadas: pueden afectar la disponibilidad de agua y la producción de alimentos.

pueden afectar la disponibilidad de agua y la producción de alimentos. Lluvias extremas e inundaciones: una atmósfera más cálida puede retener mayor cantidad de vapor de agua, favoreciendo precipitaciones intensas.

una atmósfera más cálida puede retener mayor cantidad de vapor de agua, favoreciendo precipitaciones intensas. Retroceso de glaciares: compromete reservas de agua dulce y contribuye al aumento del nivel del mar.

compromete reservas de agua dulce y contribuye al aumento del nivel del mar. Cambios en los ecosistemas: numerosas especies enfrentan dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones.

Estos riesgos no se presentan de la misma manera en todas las regiones, pero aumentan progresivamente con cada fracción adicional de calentamiento.

Cómo podría afectar el calentamiento global a la Argentina y la Patagonia

Aunque el informe de Copernicus analiza la temperatura mundial, sus conclusiones también son relevantes para la Argentina.

En la Patagonia, el aumento de las temperaturas representa un desafío para los glaciares, los recursos hídricos, los bosques y las actividades productivas que dependen de las condiciones climáticas.

Los períodos de sequía y las temperaturas elevadas pueden favorecer condiciones propicias para incendios forestales, mientras que los cambios en las precipitaciones pueden afectar la disponibilidad de agua en distintas cuencas.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la variabilidad de las temperaturas y las precipitaciones también resulta importante para la producción frutícola y la gestión del riego.

Sin embargo, el informe no permite anticipar fenómenos extremos concretos para una localidad o una fecha determinada. Se trata de una evaluación de tendencias globales y no de un pronóstico meteorológico regional.

¿Será 2026 el año más caluroso de la historia?

Según Copernicus, 2026 tiene aproximadamente un 80% de probabilidades de convertirse en el segundo año más cálido registrado.

Existe, además, cerca de un 20% de posibilidades de que iguale o supere a 2024, que actualmente conserva el récord mundial.

Otro dato relevante es que el promedio de temperatura global del período 2023-2026 también podría superar los 1,5°C respecto de los niveles preindustriales.

Esto refuerza la preocupación por la persistencia de temperaturas extraordinariamente elevadas durante varios años consecutivos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya había advertido que existe una elevada probabilidad de que el planeta continúe registrando temperaturas cercanas a máximos históricos durante los próximos años.

El mensaje de los especialistas es que cada décima de grado importa: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer las medidas de adaptación puede limitar los daños futuros, incluso en un escenario en el que el calentamiento supere temporalmente los 1,5°C.