Enzo le ganó la pulseada al Dibu y Chelsea goleó a Aston Villa: Manchester City empató y se alejó de Arsenal

Joao Pedro “lustrando” el botín derecho de Enzo Fernández tras la asistencia del argentino en el segundo gol. (AFP)

Chelsea dio un golpe de autoridad y goleó 4-1 a Aston Villa como visitante, por la fecha 29 de la Premier League, en un duelo clave por la clasificación a las copas europeas.

Los Villanos golpearon primero. Con el apoyo de su gente, salieron decididos y antes de los dos minutos se pusieron en ventaja: Douglas Luiz definió de taco tras un desborde de Leon Bailey y una inteligente acción de Ollie Watkins, que dejó pasar la pelota.

El partido fue de ida y vuelta, y los Blues encontraron el empate a los 35 del primer tiempo por intermedio de Joao Pedro. Antes del descanso, Enzo Fernández metió un pase exquisito para el delantero, que picó la pelota ante la salida del Dibu y marcó el 2-1.

¡¡¡DOBLETE EN EL MOMENTO JUSTO!!! Enzo Fernández, encerrado entre tres, asistió a Joao Pedro que pone el 2-1 de Chelsea ante Aston Villa.



En el complemento, Chelsea liquidó la historia. A los 10 minutos, Cole Palmer sacó un zurdazo inatajable para el 3-1 y, a los 19, Joao Pedro selló el 4-1 definitivo tras una asistencia de Alejandor Garnacho y se llevó la pelota a su casa.

Con este resultado, Chelsea quedó quinto con 48 puntos y se está clasificando a la Europa League, a solo tres de Aston Villa, que bajó al cuarto lugar con 51 unidades pero sigue en puestos de Champions.

Manchester City dejó pasar una chance de oro

El equipo de Pep Guardiola recibió a Nottingham Forest con la obligación de ganar para no perderle terreno al líder, pero igualó 2-2 y complicó sus aspiraciones en la Premier League.

El City comenzó arriba en el marcador en el primer tiempo con un gol de Antoine Semenyo. Sin embargo, en el complemento reaccionó Nottingham: a los 10 minutos, Morgan Gibbs-White marcó el 1-1. Cinco minutos después, Rodri volvió a poner en ventaja al conjunto de Manchester con el 2-1 parcial.

Cuando parecía que los tres puntos quedaban en casa, apareció Elliot Anderson a los 31 del segundo tiempo para sellar el 2-2 definitivo. El empate fue un premio enorme para Nottingham Forest, que con esta unidad quedó en el puesto 17, fuera de la zona de descenso y, por ahora, salvándose de perder la categoría.

Para el City, en cambio, fue un golpe duro: quedó con 60 puntos en 29 partidos, a siete del líder, Arsenal, que no falló. El equipo dirigido por Mikel Arteta visitó a Brighton y resolvió el encuentro desde el arranque gracias a un tanto de Bukayo Saka, que le dio el triunfo por 1-0.

Con esa victoria, los Gunners alcanzaron los 67 puntos en 30 encuentros y estiraron la diferencia en la cima. Aún resta el cruce directo entre Arsenal y Manchester City en el Etihad Stadium por la fecha 33°, un duelo que podría resultar determinante en la definición del campeonato.