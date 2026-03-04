CONMEBOL y UEFA se reunirán para definir la fecha y sede de la Finalissima 2026

El conflicto bélico de Medio Oriente impactó de lleno en la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni tenía programado disputar la Finalissima frente a España el próximo 27 de marzo en Qatar, pero la guerra cambió los planes.

Con este panorama mundial, la CONMEBOL y la UEFA se reunirán este jueves para definir los pasos a seguir. Las dos confederaciones decidirán la fecha y sede del partido. Se espera que haya una confirmación oficial en los próximos días, por la logística que conlleva un duelo de esta magnitud.

La idea de la FIFA es mantener el encuentro en Qatar y en la fecha estipulada, siempre y cuando estén dadas las condiciones. Pero a falta de tan solo 3 semanas, es difícil creer que la situación mejorará en un contexto y un conflicto que no tiene fecha final.

La prioridad es la seguridad de los hinchas y futbolistas. La posibilidad de realizarlo en la próxima fecha FIFA es cada vez más complicada, por la búsqueda de un nuevo escenario con tan poco tiempo de anticipación. Por ahora tampoco se conoce cómo se realizará la devolución de las entradas para los casi 90 mil personas que compraron tickets para asistir al estadio Lusail.

Por eso, ya se analizan diferentes opciones. Las alternativas más viables son Miami, en el Hard Rock Stadium, y Londres, en Wembley. Aunque el mítico escenario inglés estará ocupado en esas fechas por amistosos de Inglaterra. Ambos estadios pican en punta para recibir este tremendo duelo, entre dos de las mejores selecciones del mundo.

El Hard Rock Stadium, una de las sedes más viables.

La poca preparación de la Selección Argentina previo al Mundial

En las últimas horas, una noticia alarmó al cuerpo técnico de la Selección Argentina. Se conoció que se cayeron los amistosos previstos para junio en la antesala del Mundial.

La albiceleste se enfrentaría a México y Honduras el 1° y 10 de junio, respectivamente. Ambos partidos se disputarían en Estados Unidos y le servirían a Scaloni para pulir el equipo para la Copa del Mundo. Con estas bajas, la AFA buscará nuevas rivales a contratiempo.

Por eso, insólitamente, la Finalissima podría ser el último partido de la Selección Argentina antes del debut en el Mundial, previsto para el 16 de junio frente a Argelia.