Erik Lamela anunció su retiro del fútbol y será ayudante de campo de un DT argentino en España

Lamela se sumará al cuerpo técnico del Sevilla donde está Matías Almeyda, equipo en el que fue campeón de la Euro League.

El argentino Erik Lamela decidió colgar los botines y retirarse del fútbol profesional a los 33 años. El volante decidió ponerle punto final a su carrera luego de su último paso por el AEK de Atenas.

Lamela rescindió su contrato con el club griego pero seguirá vinculado al fútbol desde otro lugar en una nueva etapa. Pasaron 16 años de su debut profesional con la camiseta de River en el Monumental. En aquel entonces, el futbolista de 17 años comenzó a escribir su destacada historia.

En su paso por el Millonario disputó 36 partidos y marcó 4 goles. Allí emigró al viejo continente para unirse a las filas de la Roma, en Italia. Su derrotero tuvo reparos en clubes de la talla como el Tottenham de Inglaterra y Sevilla de España.

Además vistió la camiseta de la Selección argentina (disputó 25 partidos y marcó 3 goles) en el período complejo de la albiceleste en que le tocó caer en finales y soportar las críticas despiadadas (Copa América 2015 y 2016, Eliminatorias Mundial 2014).

Al AEK de Atenas, Erik Lamela llegó la pasada temporada y jugó 31 partidos, marcando 6 goles. Este 2025, Lamela decidió concluir su carrera que incluyó UEFA Europa League con el Sevilla en 2022/2023 y el Premio Puskás de la FIFA por el mejor gol del año en marzo 2021 cuando anotó frente al Arsenal por la liga inglesa con una rabona inolvidable.

El futuro de Erik Lamela luego de retirarse de fútbol profesional

El volante de 33 años continuará su carrera como ayudante de Matías Almeyda, viejo conocido del Millonario y además ex entrenador suyo en el AEK de Grecia. Erik Lamela se sumará al cuerpo de trabajo del ex River en el Sevilla de España, club que ya conoce tras su paso como jugador.

De acuerdo a lo confirmado desde su entorno, en las próximas horas cerrará su desembarco como nuevo asistente del Pelado Almeyda en Sevilla, según adelantó también el periodista César Luis Merlo.