Escándalo por Balogun en el Mundial: Bélgica acusó a la FIFA de irregularidades e impugnará al delantero

La Federación belga denunció irregularidades en la FIFA antes del duelo con Estados Unidos por los octavos de final.

La polémica por el indulto a Folarin Balogun en pleno Mundial 2026 generó reacción de distintos lugares. En la previa al cruce entre Bélgica y Estados Unidos por los octavos de final, la Federación Belga (RBFA) publicó un duro comunicado en el que acusa a la FIFA de irregularidades en el tratamiento del caso y confirmó que impugnará al delantero si disputa el encuentro.

Según el organismo, la casa madre del fútbol mundial no solo se negó a brindar información sobre la decisión de levantar la suspensión automática del atacante estadounidense, sino que además convirtió el pedido formal de explicaciones en una apelación para luego declararla inadmisible.

A eso se suma otra acusación de peso. La FIFA habría eliminado de manera deliberada la referencia a las suspensiones automáticas durante la reunión de coordinación previa al partido, un punto que había estado presente en todos los encuentros anteriores del seleccionado belga.

La denuncia de Bélgica contra la FIFA

La RBFA explicó que tomó conocimiento del levantamiento de la sanción de Balogun a través de los medios de comunicación y, de inmediato, solicitó una copia de la resolución y una explicación del procedimiento utilizado. Sin embargo, asegura que la FIFA nunca respondió esas consultas.

En cambio, sostiene que el organismo interpretó esa carta como una apelación formal, designó un juez y le otorgó apenas unas horas para completar el procedimiento, sin haber entregado previamente la resolución que pretendía impugnar.

Para Bélgica, esa maniobra contradice el propio reglamento de la FIFA, que establece que una apelación solo puede ser presentada una vez que el interesado recibe la decisión fundamentada.

«Mientras la RBFA simplemente buscaba explicaciones legítimas, la FIFA creó una apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible», denunció la federación en su comunicado.

La otra acusación: un cambio en la reunión previa al partido. El comunicado también apunta contra la organización del encuentro entre Bélgica y Estados Unidos.

Según la entidad, en las reuniones de coordinación de los cuatro partidos anteriores siempre existió un apartado específico dedicado a las suspensiones automáticas de futbolistas. Sin embargo, esa sección desapareció de la presentación oficial antes del duelo por los octavos de final.

La federación aseguró que consultó tanto de forma verbal como por escrito por qué se había producido ese cambio, pero afirma que tampoco obtuvo respuesta.

Bélgica impugnará la presencia de Balogun

Ante la falta de información oficial, la Federación Belga confirmó que presentará una impugnación si Balogun integra el equipo estadounidense. «Hasta el momento, la RBFA sigue sin recibir ninguna decisión ni explicación de la FIFA. Por lo tanto, no le queda otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido», señaló.

Además, dejó en claro que el conflicto no terminará con el resultado deportivo. «Independientemente del resultado de este partido, la RBFA seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia leal y los intereses del fútbol en su conjunto.»

Con información de TyC Sports