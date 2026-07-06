El caso Balogun marcó una grieta entre la FIFA y la UEFA: «Ha cruzado una línea roja»

El brasileño Claus expulsó al jugador local y después hubo marcha atrás. Es una de las grandes polémicas del Mundial. (AP)

La UEFA le marcó la cancha a la FIFA este lunes y mediante un comunicado afirmó que «ha cruzado una línea roja», levantando en pleno Mundial 2026 la suspensión al estadounidense Folarin Balogun por expulsión. Además denunció que fue una determinación «inédita, incomprensible e injustificable».

«El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso», insistió la institución europea, en una declaración con un tono severo.

La UEFA ni siquiera mencionó la llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump al patrón de la FIFA Gianni Infantino, confirmada a la AFP por dos fuentes cercanas al caso, incidiendo en cambio en el propio contenido del reglamento.

«No es una opción que quede al critierio de las instituciones»

«Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarejta roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones, ni tampoco necesita la decisión de un órgano competente para ser aplicada», destaca la organización europea.

Folarin Balogun fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón, quedando automáticamente suspendido para el duelo de octavos de final contra Bélgica. El propio Balogun admitió el viernes a la prensa que su tarjeta roja era algo que debía «aceptar».

Balogun es el goleador de Estados Unidos, con 3 tantos. Y esta noche podrá jugar contra Bélgica. (AP)

Para la UEFA, su suspensión en los octavos de final es «un principio inscrito en los reglamentos que no puede sufrir ninguna excepción, menos aún en mitad de un torneo a lo largo del que otros jugadores han sufrido la misma situación».

«Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por los que deben velarla, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición», añade la institución europea.

