Mundial 2026: partidos de hoy miércoles 17 de junio, horarios, dónde verlo y el debut de Inglaterra vs Croacia

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 no da respiro. Este miércoles 17 de junio, la máxima cita futbolística vive su séptima jornada de competencia con cuatro partidos imperdibles correspondientes a los grupos K y L. Será un día clave, ya que marcará de forma definitiva el cierre de la primera fecha de la fase de grupos para todas las selecciones.

El gran atractivo de este supermiércoles será el choque de potencias europeas entre Inglaterra y Croacia, pero la actividad arrancará temprano con la presentación del Portugal de Roberto Martínez y cerrará a última hora con el debut de la siempre exigente Selección de Colombia en el mítico Estadio Azteca.

A continuación, te dejamos la agenda completa con los horarios para la Argentina, las opciones para verlo en vivo por televisión abierta, cable y todas las plataformas de streaming disponibles.

El partido destacado del día: Inglaterra vs. Croacia en Dallas

A las 17:00 (hora argentina), el Estadio de Dallas se vestirá de gala para albergar el plato fuerte de la jornada. Cabe recordar que este imponente escenario es el mismo donde la Selección Argentina disputará sus encuentros ante Austria y Jordania.

Inglaterra llega a este debut en el Grupo L cargando el cartel de máxima favorita y cabeza de serie, respaldada por una etapa clasificatoria brillante. Enfrente estará la siempre peligrosa Croacia, que llega con un perfil disciplinado, buscando quitarse presión de encima y con el ánimo por las nubes tras conseguir una sólida victoria en su último amistoso previo al torneo.

Portugal abre el día y Colombia cierra la primera fecha

La acción mundialista arrancará bien temprano, a las 14:00, cuando Portugal se enfrente a la República Democrática del Congo en el estadio de Houston por el Grupo K, en un duelo que promete goles y dinámica.

Más tarde, a las 20:00, el Grupo K tendrá su segundo capítulo con el cruce entre Ghana y Panamá en Toronto, un partido fundamental para las aspiraciones de ambos de cara a los octavos de final.

Finalmente, el cierre de la jornada y de la primera fecha de toda la Copa del Mundo llegará a las 23:00, momento en que Uzbekistán chocará con la Colombia de Néstor Lorenzo en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Partidos del Mundial 2026 hoy: agenda completa, horarios y canales de TV

Agendá la grilla de partidos para este miércoles 17 de junio con todas las opciones de pantalla y señales en el país: