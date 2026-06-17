Video: la emoción de Lionel Scaloni que no se vio tras la salida de Messi en la goleada de Argentina

La Selección Argentina debutó en el Mundial con una sólida victoria frente a Argelia por 3-0, con una actuación estelar de Lionel Messi, que convirtió su primer triplete en una Copa del Mundo.

Además de anotar el hat-trick, la Pulga se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al igualar la marca de 16 goles que poseía el alemán Miroslav Klose.

La Pulga marcó por primera vez de a tres en una cita mundialista.

Tras cerrar la goleada frente al equipo africano, Lionel Scaloni decidió sacarlo de la cancha a los 35′ minutos de la segunda parte para el delirio de los fanáticos argentinos que llegaron a Kansas y llenaron el Arrowhead Stadium. Quien ingresó fue Nico Paz.

El capitán fue ovacionado por las más de 75 mil personas que se empaparon de las obras maestras del extraterrestre. Luego de recibir el cariño de la gente, Messi le dio la cinta a Otamendi y en ese momento ya comenzaron a ponerse vidriosos los ojos del DT.

Llegó el saludo con el Cuti Romero y casi al instante recibió a Leo en el banco de suplentes con una sonrisa pícara y un fuerte abrazo para dejarlo ir a la Pulga que siguió saludando a sus compañeros, pero la emoción continuó a flor de piel y el entrenador campeón del mundo lo vivió como cada argentino que nunca pensó volver a vivir una noche así con el astro de Rosario.

🇦🇷🥹 ¡HASTA LAS LÁGRIMAS: LA EMOCIÓN DE LIONEL SCALONI CUANDO MESSI SALIÓ REEMPLAZADO! pic.twitter.com/1V5C624Evy — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Tras el pitazo final de Marciniak, Scaloni reveló sus sensaciones del partido y no se animó a describir a Messi: «Sin palabras, qué voy a decir de Messi, lo que diga está de más. Lo viene haciendo hace 20 años. Hay que disfrutarlo«. Y cerró sobre la importancia del 10 en el aspecto emocional del equipo: «Más allá de los goles que hace, es lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no juegue más«.

Con el comienzo goleador en Kansas, la Selección Argentina ya se enfoca en Austria, que será el compromiso de la segunda fecha el próximo lunes 22 de junio a las 14:00 horas. Si la Albiceleste gana, se asegurará la clasificación a 16avos.