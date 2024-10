Neuquén: a correr 1° Edición de la Carrera del Polo Científico Tecnológico, próximo sábado

Por Oscar Aliaga, especial para «Estar bien»

Llega la 1° Edición de la Carrera del Polo Científico Tecnológico en la capital neuquina.

En el marco de la inauguración del Polo Científico Tecnológico Neuquén está programada para el próximo sábado 26 de octubre, y como parte de las actividades la carrera comienza luego de terminada la Expo Oil & Gas en el Polo Tecnológico.

Cerca ya de completar el cupo de 1.000 participantes, los interesados pueden inscribirse en https://polotn.nyctrek.com.ar/

El horario estimativo de largada será a las 17 y la carrera tiene 3 opciones participativas, 10k competitivos, 5K recreativos y 2K de caminata familiar y Kids.



El circuito fue diseñado por Nyctrek Deportes, con base en el predio del nuevo edificio, en el Parque Las Bardas y tendrá una mezcla de calle y bardas, pensado para ser muy accesible.

La organización tiene prevista un after run en el lugar con música en vivo para festejar con los participantes.

La acreditaciones y retiro de kit: próximo viernes 25 de 16 a 20, y el sábado desde las 10 hasta las 15.

¿Cómo preparamos para correr 10K? Faltan días para la carrera que fijamos como objetivo y nos estamos preparando para una distancia de 10 kilómetros. Seguimos el plan que nos dio nuestro entrenador y a eso le sumamos una buena y equilibrada alimentación. Fundamental y muy importante la hidratación.

¡Hay que tomar agua! Lo escuchamos siempre en cada consejo de los profes, antes, durante y después de las actividades físicas. No importa si corrés o caminás, si sos amateur o de élite. El agua nos tiene que acompañar durante todo el día.



Repartimos nuestros entrenamientos en al menos 3 veces por semana, donde alternamos sesiones de ritmo, fuerza, velocidad, cardio, etc. Y si complementamos con gimnasio mucho mejor.

Siempre una buena entrada en calor antes de correr y luego estirar los músculos durante varios minutos para recuperar y evitar molestias y lesiones.

¿Ropa? Que sea la más cómoda y dependiendo del clima. ¿ Zapatillas? Las que tengas ya en uso y elegirlas según el terreno. En carrera no se prueba nada nuevo que antes no se haya entrenado.

Para hacer actividades físicas en forma segura hay que consultar siempre a profesionales de la salud, médicos cardiólogos, nutricionistas y entrenadores profesionales.

