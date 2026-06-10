«Estar chill y relajarse»: Infantino minimizó la polémica por el árbitro somalí vetado por Estados Unidos para el Mundial 2026

En una conferencia de prensa previa al inicio del Mundial 2026, Gianni Infantino, fue consultado por la situación de un árbitro somalí que habría sido vetado por Estados Unidos de cara al Mundial 2026. Lejos de profundizar en la controversia, el presidente de la FIFA eligió bajar el tono del conflicto con una frase que rápidamente llamó la atención.

«Estar chill y relajarse», respondió el dirigente suizo al ser interpelado por el caso, en una contestación que generó repercusión por el enfoque liviano frente a una situación vinculada a las restricciones de ingreso al país anfitrión. La declaración se dio en un contexto más amplio de cuestionamientos hacia la organización del torneo, especialmente por las políticas migratorias que impactan en distintos actores del Mundial.

Infantino, sobre la expulsión del árbitro Omar Artan: "No podemos controlar todo. Hay que estar chill y relajarse. Quiero unir al mundo con este Mundial". pic.twitter.com/ecI919jPXX — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 10, 2026

Infantino remarcó que la FIFA «no controla todo» y que el organismo trabaja dentro de los límites que le imponen los Estados anfitriones. «No controlamos todo, intentamos, discutiremos, hablemos, veremos», sostuvo.

En esa línea, agregó que en la planificación del torneo también es necesario «descansar, relajarnos», y criticó las reacciones desmedidas frente a los problemas: «A veces, inmediatamente empezar a gritar y gritar, tiene el efecto opuesto a encontrar una solución».

El presidente de la FIFA insistió en que el organismo busca resolver cada situación dentro de sus posibilidades: «Siempre intentamos encontrar soluciones. Siempre».

Además, subrayó los límites institucionales de la organización: «No somos los reyes del mundo que pueden gobernar por gobiernos y fuerzas policiales. Somos una organización de deportes, intentamos hacer nuestro mejor con los medios que tenemos para hacer lo máximo posible».

Infantino y las críticas por visas y restricciones migratorias

En otro tramo de la conferencia, el dirigente respondió a las críticas por las restricciones de ingreso a Estados Unidos que afectan a hinchas, periodistas y delegaciones de distintos países, especialmente a Irán, ya que 15 integrantes de la delegación no pudieron ingresar al país y deben realizar su preparación en México, a pesar de que no disputarán ningún partido de la fase de grupos allí.

El intercambio incluyó cuestionamientos sobre la coherencia del discurso de la FIFA respecto de la inclusión y la libertad de movimiento en eventos globales. «Usted mismo ha dicho en el pasado lo importante que es tener libertad de movimiento en un evento global como este», planteó un periodista británico de la BBC, en referencia a las tensiones entre el ideal del torneo y la realidad de las políticas migratorias.

Infantino tomó ese planteo y, en su primera respuesta, utilizó un ejemplo hipotético vinculado al propio país del periodista: la posible organización del Mundial femenino en el Reino Unido en 2035. «Usted ha dicho lo inclusivo que es, lo bienvenido que es también. ¿Cree que sería normal que la FIFA dictara al gobierno británico quién se deja entrar en el país y quién no? No lo sé. Tal vez. Tal vez lo encuentre normal», planteó.

Infantino was asked by a BBC journalist if he's embarrassed by what has come to pass and does he accept he's lost control of his tournament here.



His response: “in 2035, the Women’s World Cup, I think, will be in the UK. Would you find it normal that FIFA will dictate to the… pic.twitter.com/Ro6lGx1KHR — Eric Njiru ⚽️ (@EricNjiiru) June 10, 2026

A partir de allí, el presidente de la FIFA defendió el rol de la organización y pidió contextualizar la situación: «En cada país hay gobiernos. Trata de entrar en el Reino Unido, en Alemania, en Suiza sin una visa. No es fácil cuando tienes 300.000 acreditados, la mayoría de los cuales vienen de afuera de los Estados Unidos».

También remarcó que la seguridad es un factor central en la organización del Mundial: «Desafortunadamente, nuestro mundo es un mundo muy agresivo y la seguridad va por encima de todo».

Y volvió sobre la idea de cooperación institucional: «Y siempre intentamos hacer la situación tan positiva como posible y encontrar soluciones. Algunas veces lo manejamos, otras veces no. Yo creo que ya ha sido exitoso para que Irán juegue en América», sentenció.