Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico platense: formaciones, hora y TV

Este sábado, Estudiantes y Gimnasia protagonizarán un nuevo clásico de la ciudad de La Plata por la 5° fecha del torneo Clausura. El Pincha recibirá en UNO al Lobo y ambos llegan con distintos presentes a este encuentro clave.

Estudiantes no arrancó de la mejor manera el semestre. El equipo de Medina solo ganó un partido en este torneo y jugará este derbi en medio de una definición clave por Copa Libertadores. El próximo martes definirá su futuro en el certamen internacional cuando visite a Universidad Católica.

A pesar de este viaje a Chile, el DT pondría en cancha el equipo ideal con algunos retoques. Además, en el clásico podría tener su primera titularidad Joaquín Correa, el refuerzo estrella de este mercado de pases pincharrata.

Por otro lado, Gimnasia llega en buena forma a este partido. El Lobo viene de tres victorias consecutivas por el torneo y está 2° en su zona. Pero también tiene un compromiso importante en la semana: el martes se enfrenta a Riestra por los octavos de Copa Argentina.

Para visitar a Estudiantes, el técnico Pereyra realizará tres cambios: los ingresos de Bautista Barros Schelotto, German Conti y Mateo Seoane y las salidas de Juan Cruz Cortazzo, Nicolás Barros Schelotto y Agustín Colazo.

En UNO, Gimnasia buscará cortar una racha negativa jugando de visitante contra el rival de toda su vida: hace 23 años no puede derrotar a Estudiantes a domicilio con un total de 20 partidos jugados en ese lapso de tiempo. La última vez que ganó Gimnasia en casa del Pincha fue en 2003.

Formaciones, hora y TV

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso; Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa o Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo o Lucas Alario o Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Mateo Seoane o Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 16:45.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

TV: ESPN Premium.