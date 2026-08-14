Cuti Romero se despidió de Tottenham tras ser refuerzo de Atlético de Madrid

Cristian Romero utilizó sus redes sociales este viernes para una emotiva despedida de Tottenham, club que capitaneaba y en el que jugó las últimas cinco temporadas. El defensor argentino, campeón con los Spurs de la UEFA Europa League 2025, se sumará a las filas de Atlético de Madrid.

Vale resaltar que el defensor de 28 años de edad, también había vestido las camisetas de Genoa y Atalanta a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional. Había desembarcado en Tottenham a mediados de 2021, completando cinco temporadas. Allí supo ser parte de un momento histórico, gritando campeón en la UEFA Europa League en 2025.

La emotiva despedida de Cuti Romero a Tottenham

Lo cierto es que, a través de sus redes sociales personales, se despidió de Tottenham tras 5 años de estadía. “Sé que no fui perfecto“, reconoció Romero en primera instancia. Sin embargo, rápidamente hizo una aclaración. “Pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón“, aseguró sin titubear.

👋 La emotiva despedida de Cuti Romero🇦🇷 de Tottenham🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



📷Tras cinco temporadas, el defensor le puso punto final a su estadía en los Spurs



✍️ "Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: lo di todo", escribió el argentino, que continuará su carrera en Atlético de Madrid 🇪🇸 pic.twitter.com/k1pfAag32X — El Gráfico (@elgraficoweb) August 14, 2026

Este sábado, Cuti Romero pasará los reconocimientos médicos y firmará su contrato por cinco temporadas con Atlético de Madrid.

El Cholo suma un argentino más al Colchonero, que ultima detalles para el inicio de La Liga, con Julián Álvarez como parte del plantel junto a Giuliano Simeone, Nicolás González y el arquero Juan Musso.