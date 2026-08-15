Cuatro jugadores de Boca tienen chances de irse en este mercado de pases

Boca atraviesa un buen presente futbolístico en el arranque de este segundo semestre. El Xeneize comenzó una nueva etapa con el Vasco Arruabarrena y tratará de volver a salir campeón luego de una sequía de más de tres años.

En el armado del plantel, Boca está muy cerca de desprenderse de cuatro futbolistas en los últimos días del mercado de pases. El primero en la lista es Exequiel Zeballos, que se le termina el contrato a fin de año y busca una salida. El Changuito está muy cerca de seguir su carrera en el Celta de Vigo, que pagaría entre 6 y 7 millones de dólares por la totalidad del pase.

Otro que podría irse a Europa es Mauricio Benítez. El mediocampista de 22 años estuvo a préstamo en el Royal Antwerp en el último año y medio, aunque el equipo belga no utilizó la opción de compra de 5 millones de dólares. Pero el mismo club buscará quedárselo por un total de 3 millones.

Además, Williams Alarcón se iría en los próximos días. El chileno nunca se asentó en el Xeneize y estaba a un paso de firmar con Atlanta United de la MLS, pero la operación se cayó a último momento. De igual forma, habría otras ofertas en este mercado.

El último que podría emigrar es Milton Giménez. Con la llegada de Enner Valencia, el delantero quedó relegado en la consideración del Vasco y no sumará minutos en este semestre. Hubo sondeos por parte de Vélez y Olimpia de Paraguay aunque todavía no hay arreglo.

El Xeneize está atento a estas operaciones, ya que podría desprenderse de algunos de estos futbolistas para poder incorporar (excepto Benítez, que no firmó planilla con Boca este año). En caso de vender o prestar, tendrá tiempo de sumar un refuerzo hasta el 2 de septiembre. El puesto a reforzar en caso de poder hacerlo sería el de marcador central.