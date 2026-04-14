Roland Garros: quiénes son los tenistas argentinos que están en el cuadro principal

El tenis nacional vive un momento dorado tras confirmarse la lista oficial para el cuadro principal de Roland Garros, que contará con una numerosa representación de once raquetas argentinas, encabezada por Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez.

A diferencia de los otros tres Grand Slams que han migrado hacia sistemas electrónicos, Roland Garros 2026 mantendrá el uso de jueces de línea humanos, conservando la mística tradicional del arbitraje en París. El torneo se desarrollará del 18 de mayo al 7 de junio, semanas en las que la bandera argentina buscará flamear hasta las instancias finales en el Stade Roland Garros.

La lista oficial de los argentinos en Roland Garros

La lista oficial publicada para esta edición 2026 ratifica que Argentina es una de las potencias con más jugadores en el cuadro de varones. Entre los nombres más destacados aparecen Francisco Cerúndolo (19° del ranking al momento del corte), Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, quienes llegan con el objetivo de superar la segunda semana en el polvo de ladrillo parisino.

The 2026 entry lists for both women's & men's singles draws are here!



Check them out on https://t.co/wvNRC5UQgb#RolandGarros pic.twitter.com/FNDDNwpX7x — Roland-Garros (@rolandgarros) April 14, 2026

A ellos se suma el ascendente Mariano Navone, cuya explosión en el circuito le permitió entrar de forma directa. La lista se completa con una mezcla de juventud y experiencia: Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Francisco Comesaña y el inoxidable Marco Trungelliti, quien vuelve a inscribir su nombre en un Grand Slam tras haber superado las exigencias del ranking.

La gran noticia para el tenis femenino nacional es la presencia confirmada de Solana Sierra. La marplatense ha consolidado su crecimiento en el circuito WTA y llega a París con la madurez necesaria para dar pelea en el cuadro principal.

Solana Sierra en el cuadro femenino

Su ingreso directo evita el desgaste de la clasificación y la posiciona como la gran esperanza argentina entre las mujeres, buscando emular las históricas actuaciones de compatriotas en la mítica tierra batida.