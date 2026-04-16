Ezequiel Marengo, DT de La Amistad, niega las acusaciones de amenazas y respondió con otra denuncia

Este jueves, desde las 21:30, La Amistad recibe a Atlético Regina por la fecha 6° del Torneo Apertura de la Liga Confluencia, en un duelo que promete desde lo futbolístico, aunque el foco quedó completamente corrido de lo deportivo.

Por la noche del miércoles, Jonathan Maslowski, ayudante del director técnico Diego Napolitano en Atlético Regina, publicó en sus redes sociales que, el martes 14 de abril alrededor de las 7:40 de la mañana, encontró una amenaza escrita en la puerta de su local comercial, que rezaba: «Te quedan pocos días».

A partir de ese hallazgo, el ayudante de campo revisó las cámaras de seguridad del comercio y aseguró haber identificado a la persona que dejó el papel. «Quiero dejar en claro que no tengo ningún tipo de relación ni problema alguno con la persona identificada por las cámaras y su vehículo, Ezequiel Marengo, Director Técnico del Club La Amistad de Cipolletti», expresó Maslowski. Además, realizó una denuncia penal en la comisaría.

La denuncia que presentó Jonathan Maslowski en la Comisraía 21 de General Roca.

Marengo niega las acusaciones y respondió con otra denuncia

Ante la fuerte acusación, Ezequiel Marengo rechazó categóricamente haber sido el autor de la amenaza y negó cualquier vinculación con el hecho. «Esa persona no soy yo. Yo estaba en mi casa», aseguró el entrenador de La Amistad en diálogo con Río Negro.

El técnico también reveló que él mismo había sido destinatario de mensajes amenazantes por parte de Maslowski, difundidos en un grupo de WhatsApp al que no pertenece. En esa conversación se podía leer: «Con Marengo también» y «Decile que cuando lo vea se la voy a poner». Pese a ello, decidió no darles estado público, pero optó por responder por la vía judicial y presentó una denuncia en la Comisaría 69 de General Roca.

La denuncia que realizó Ezequiel Marengo en la Comisaría 69 de General Roca. (Foto: Gentileza)

El documento policial, al que accedió Río Negro, da cuenta además de un antecedente entre ambos. En diciembre del año pasado, cuando Marengo se desempeñaba como entrenador de Petroleros Pampeanos, Maslowski -según relató el director técnico ante la autoridad- lo habría insultado durante un partido y proferido amenazas verbales.

Pese a la tensión, el DT confirmó que dirigirá con normalidad el encuentro de esta noche ante Atlético Regina por la Liga Confluencia.