El ex River que está desesperado por jugar contra Boca en la Sudamericana: «Todos los días pregunta»

Colidio no, Sosa sí. El delantero clama por estar ante el Xeneize, pero fue anotado fuera de término. (Archivo)

Santiago Sosa habló en la antesala a la serie entre Vasco da Gama y Boca, que se verán las caras en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana y el tema central fue Facundo Colidio, quien no podrá jugar esta instancia decisiva. El motivo: ya se puso la camiseta de River en la fase final del certamen.

El volante, tambien ex Millonario, se unió a la escuadra Cruzmaltina en este mercado de pases tras su exitoso ciclo en Racing y palpitó la llave. «Sabemos que Boca es un gran equipo. Tenemos que jugar con inteligencia para intentar decidir el partido aquí en casa. Vamos a hacer un trabajo defensivo sólido en Argentina. Tenemos grandes jugadores, confiamos en nosotros mismos«, dijo en radio La Red.

«Todos los días pregunta si puede jugar contra Boca»

Además, Sosa se refirió a la baja de Colidio, quien está inhabilitado por la Conmebol, pero no se resigna a quedar afuera. «Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero no se lo permiten. Será una baja muy sensible para nosotros», soltó Sosa.

El ex jugador de la Academia no será el único argentino en cancha, porque Vasco contará con Alan Lescano, pretendido por Boca durante varios meses, pero que finalmente arregló su vínculo con el equipo de Río de Janeiro.

Facundo y Santiago llegaron casi juntos a Vasco, pero el delantero quedó inscripto en River.

Por qué no podrá jugar Colidio

Pese a que lo vendió antes de disputar la serie de octavos frente a Independiente Santa Fe, River mantuvo inscipto a Colidio en la lista de buena fe hasta que Vasco envió la documentación. Como la misma llegó tres horas después del cierre del plazo impuesto por Conmebol, el delantero no puede jugar la Sudamericana con su nuevo club.

«Un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club», sostiene el reglamento de Conmebol. Esa instancia incluye los playoffs, octavos, cuartos, semifinales y final. Tal y como lo hizo frente a Olimpia y ante Independiente Santa Fe, el delantero de 26 años deberá mirar desde afuera la serie. Pese a que superó dos instancias sin él, el conjunto carioca perderá a un futbolista que ya es muy querido por los hinchas.