Sofía Solá habló de Franco Colapinto y sorprendió con una confesión: “Él me atrae”

Sofía Solá, hija de Maru Botana, habló sobre los rumores que comenzaron a vincularla con Franco Colapinto. La joven reconoció que el piloto argentino le resulta atractivo y aclaró qué relación existe realmente entre ellos.

Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de las pistas. En las últimas horas comenzaron a circular rumores que lo vinculan con Sofía Solá, hija de Maru Botana, después de que algunos movimientos en las redes sociales llamaran la atención de sus seguidores.

La joven decidió hablar sobre las versiones y sorprendió al reconocer abiertamente que el piloto argentino le atrae, aunque aclaró que por el momento no existe un romance entre ellos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Sofía se refirió al tema durante una entrevista con Puro Show, por El Trece, donde respondió sin vueltas sobre su interés por Colapinto.

Sofía Solá reveló qué le atrae de Franco Colapinto

Cuando le preguntaron directamente qué pensaba del piloto argentino, Sofía fue contundente: “Sí, obvio, me atrae”.

La joven destacó algunas de las características que más le llaman la atención de Colapinto y aseguró que lo considera lindo, joven, simpático y divertido. También valoró el camino que logró construir dentro del automovilismo internacional.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se conocen personalmente.

“No nos conocemos, esa es la verdad”, explicó al referirse a las versiones que comenzaron a circular.

Los likes de Franco Colapinto que despertaron rumores

Las especulaciones surgieron luego de que seguidores detectaran que Colapinto había dejado varios “me gusta” en publicaciones de Sofía en Instagram.

La actividad en redes sociales rápidamente despertó versiones sobre un posible acercamiento. Sofía confirmó que ambos se siguen, pero negó que hasta ahora hayan mantenido conversaciones privadas.

De esta manera, dejó en claro que por el momento el vínculo se limita a las redes sociales.

¿Franco Colapinto tendría chances con Sofía Solá?

Durante la entrevista también le preguntaron si Colapinto tendría posibilidades de conquistarla y Sofía no le cerró la puerta.

La hija de Maru Botana reconoció que le resultaría atractiva la posibilidad de conocerlo y hasta imaginó cómo sería acompañar a un piloto durante una carrera.

Sin embargo, marcó una condición a la hora de comenzar una relación: prefiere que sea la otra persona quien dé el primer paso.

Por ahora, pese a los rumores y a la confesión de Sofía, no existe una relación sentimental confirmada entre ambos. La propia joven aseguró que todavía no se conocieron personalmente.