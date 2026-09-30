Complicaciones en el tránsito de Neuquén: un auto cruzó las vías sin mirar y chocó con el Tren del Valle

Durante las primeras horas de este miércoles se montó un operativo en Neuquén tras un fuerte choque entre un vehículo y la formación del Tren del Valle, que circulaba en dirección Cipolletti-Neuquén.

Según la información brindada, el conductor del auto no advirtió la presencia del tren y, al intentar cruzar las vías, fue impactado por la unidad.

Choque, susto y caos en Neuquén

El siniestro se registró en la intersección de las calles Illia y Linares. El tren circulaba hacia Neuquén con pasajeros a bordo, por lo que el choque tomó por sorpresa tanto al automovilista como a las personas que viajaban en la formación.

De acuerdo al relato de los testigos, el Volkswagen Up rojo cruzó las vías sin advertir que se acercaba la formación, lo que hizo inevitable el impacto. El choque afectó principalmente el frente del vehículo, aunque afortunadamente el conductor solo sufrió golpes menores y no presentó lesiones de gravedad.

Pese a que no hubo heridos, el hecho provocó importantes complicaciones en el tránsito y demoras en el servicio del Tren del Valle.