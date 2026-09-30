Crisis en Racing: Rojo discutió con Milito y faltó a la práctica porque quiere volver a Estudiantes

Rojo, en el Gigante de Arroyito, antes del partido ante Boca. ¿Habrá sido su último partido en la Academia?. (Clarín Fotografía)

Racing atraviesa un momento muy complicado luego del impacto que sufrió ante Boca, por la Copa Argentina. Con pocas chances en el torneo Clausura, a la Academia se le complicó el cierre del año, ya no está Juan Pablo Vojvoda en el banco y el que insiste con partir es Marcos Rojo, tentado para volver a Estudiantes a jugar las semifinales de la Copa Libertadores.

Tras la eliminación ante el Xeneize, el exdefensor de la Selección Argentina activó conversaciones con el Pincha, que busca su retorno al club, no sólo por el desafió del máximo torneo continental, sino también para retirarse donde todo empezó.

Áspera reunión entre Rojo y Milito

El martes hubo una reunión entre Marcos Rojo y Diego Milito en la que el marcador central el comunicó su deseo de marcharse, pero para eso debe rescindir su contrato con la Academia, que finaliza en diciembre de 2026.

Según informó Olé, la conversación entre Rojo y Milito fue muy tensa, a tal punto que llegó a ser una discusión acalorada en la cual el marcador central le dijo que tenía el deseo de jugar la Copa Libertadores. El presidente de Racing fue tajante y habría dicho que di ninguna manera se va a ir ahora.

El central y el presidente tuvieron una acalorada reunión en el predio de la Academia. (Archivo)

Faltazo al entrenamiento

En medio de esta situación, Marcos Rojo no se presentó en el entrenamiento vespertino. Si bien desde Racing indicaron que fue por un traumatismo con edema óseo en el platillo tibial interno de la rodilla derecha, la realidad es que todo indica que su ausencia se debió al deseo de marcharse del club inmediatamente para poder sumarse a Estudiantes.